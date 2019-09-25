حياتناصحة وأسرة

علماء يطورون جهاز أشعة ضخما يكشف أمراض الدماغ

منذ ساعتين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

باريس- يطور باحثون فرنسيون ما يقولون إنه أكبر جهاز أشعة بالرنين المغناطيسي في العالم سيمكن من التشخيص المبكر لأمراض مثل الشلل الرعاش. ويحتوي الجهاز على مغناطيس كبير في وزن الحوت الأزرق.

وقال نيكولاس بولان المدير العلمي لهذا المشروع لرويترز ”قد نتمكن من اكتشاف المرض في مراحله المبكرة وبالتالي نراقبه بصورة أدق“.

ويشمل جهاز الأشعة الجديد، الذي يطوره الباحثون الفرنسيون مغناطيسا كبيرا جديدا اسطواني الشكل لكنه أثقل بكثير من تلك المستخدمة حاليا.

ويبلغ طول المغناطيس العملاق خمسة أمتار وقطره خمسة أمتار أيضا ووزنه 130 طنا متريا، وهو وزن حوت أزرق.

وأضاف بولان أن المشروع سيسمح أيضا للعلماء ”بفهم أفضل للدماغ وكيفية عمله وبدراسة خصائص أمور مرتبطة بالجنس البشري مثل الموسيقى والرياضيات واللغة“. رويترز

مقالات ذات صلة

تكنولوجيا الاتصالات تغزو عالم السيارات تهدد خصوصية السائق

منذ 9 دقائق

دواء جديد يمثل “طفرة” في علاج السرطان

منذ 24 دقيقة

ستيرويدات بناء الأجسام تهدد بالعقم

منذ ساعتين

طرق تزيد من جاذبيتك

منذ 11 ساعة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock