علماء يعثرون على دليل لوجود حياة في كواكب أخرى

عثر علماء على بعض اللبنات الأساسية للحياة بالقرب من مركز مجرة درب التبانة، في اكتشاف قال العلماء إنه قد يشير إلى وجود حياة على كواكب أخرى في المجرة.

ووفقاً لصحيفة «التلغراف» البريطانية، فقد كان العلماء، المنتمون لمركز علم الأحياء الفلكية التابع لمجلس البحوث الوطني الإسباني، يبحثون عن مناطق في مجرة درب التبانة تحتوي على جزيئات معقدة تستحق الدراسة، وركزوا على سحابة بينجمية (سحابة من جزيئات الغاز والغبار) شديدة البرودة في مركز المجرة.

وباستخدام تلسكوبين مقرهما في إسبانيا، قاس الفريق الضوء المرتد من المنطقة لتحديد التركيب الكيميائي للجزيئات.

واكتشف الفريق أن الجزيئات العضوية، المعروفة باسم «النتريل»، موجودة بوفرة في السحب الموجودة بالقرب من مركز مجرة درب التبانة.

وتعتبر جزيئات النتريل لبنات بناء مهمة للحمض النووي الريبي (RNA)، وهو جزيء حيوي يوجد تقريباً لدى كل الكائنات الحية.

وقال العلماء إن هذه النظرية التي دعمتها دراستهم تُعرف باسم نظرية «عالم الحمض النووي الريبي»، والتي تقترح أن مكونات الحياة وصلت إلى النيازك والمذنبات خلال فترة قصف مكثف اصطدمت فيها الكويكبات والمذنبات بالأرض والقمر منذ ما يقرب من أربعة مليارات سنة.

وكتبوا في نتائجهم، التي نشرت في مجلة Frontiers in Astronomy and Space Sciences، أن هذا الاكتشاف يثير أيضاً احتمالية وجود حياة «في أماكن أخرى من المجرة».

ولفت الفريق أنه يبحث في الوقت الحالي عن الجسيمات الأخرى، مثل الدهون الأساسية، المسؤولة عن تكوين الخلايا وتحويل النتريل إلى حمض نووي ريبي.

الشرق الأوسط أونلاين