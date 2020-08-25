“علم الحساب الذهني” مبادرة لتعزيز التعليم التفاعلي بالأنشطة والمسابقات

معتصم الرقاد

عمان- أطلق المعلم حمزة عابدين مبادرة “علم الحساب الذهني” للأطفال من عمر 5 الى 13 سنة في ظل انتشار وباء “كورونا”.

وقال مسؤول المبادرة عابدين “علم الحساب الذهني” أو ما يطلق عليه علم الاباكس أصبح الآن معروفا لدى معظم العائلات التي لديها أطفال بين عمر 5 و13 سنة، وأصبحوا يعلمون فوائده ونتائجه الرائعة.

وأضاف عابدين “يختبر هذا العلم مستوى الأطفال العقلي، ولكن ما هي تجربتهم مع هذا العلم في هذه الظروف الغريبة والفريدة”.

وأشار عابدين “كما نعلم فإن الجائحة قد اجتاحت العالم، وجعلت ملايين الطلاب لا يبرحون منازلهم ولا حتى لطلب العلم، بل أصبح التعليم إلكترونيا وعن بعد، الأمر الذي كان مردوده العلمي على الطلاب ضعيفا، ولم يرق للتدريس النظامي، والحجر بحد ذاته مشكلة للأطفال، فإن الأطفال بحاجة للخروج من المنزل، ومشاركة زملائهم يومهم التعليمي سواء بالعلم أو باللعب واللهو”.

ومن جانبها، بينت مسؤولة العلاقات العامة في المبادرة تسنيم بدوي، أن “علم الحساب الذهني” كان له رأي آخر، فهذا العلم أهدافه الأساسية هي تنشيط الدماغ وتفعيل أكبر عدد ممكن من خلاياه من خلال المسائل الرياضية التي تحتوي على قواعد علم الحساب الذهني.

وأضافت “وهذه المسائل بدورها تنشط عملية التفكير في شتى خلايا الدماغ، وتحديدا الشطر الأيمن، وهو ما يحتاجه الأطفال في فترة الحجر، لأنهم يعانون من قلة النشاط العقلي، وذلك بسبب عدم القدرة على الخروج واللعب واقتصار يومهم على الجلوس في المنزل ما بين شاشات التلفاز والايباد والهواتف المحمولة، التي نعلم جميعنا تأثيرها السلبي على الأطفال”.

وبين عابدين “لجأنا في المبادرة لمعرفة نتائج التدريس عن بعد، ومن أكثر مراكز الحساب الذهني انتشارا في الأردن، مركز العبقري الصغير، الذي يتواجد في جميع محافظات المملكة، وينتسب اليه عدد كبير من الطلاب”، مؤكدا أن علم الحساب الذهني يقوم تدريسه بالأساس على مبدأ التعليم التفاعلي من خلال المسابقات والتحديات بين الأطفال، التي تُنتج جوا تفاعليا أقرب للعب منه للدراسة، ما ينعكس إيجابا على تفاعل الطلاب داخل الغرفة الصفية.

ويضيف “وقد قمنا خلال فترة الحجر باستخدام الأسلوب ذاته من خلال التعليم عن بعد، وأضفنا أجواء استثنائية للحجر المنزلي عند الأطفال، وكان لحصصنا الالكترونية وقع على الأطفال في تنشيط عقولهم وتحفيزهم، وقد كنا نتعمد إعطاء برنامجنا قبل أي مادة أخرى تعطى للطلاب، لأن ذلك يؤثر إيجابا على مستوى الطلاب في باقي الحصص الالكترونية”.