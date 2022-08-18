“علم” لفراس خوري يشارك في “تورنتو السينمائي الدولي”

يشهد الفيلم الروائي عَلَم للمخرج فراس خوري عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات النسخة 47 من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، الذي يُقام في الفترة بين 8 إلى 18 سبتمبر/أيلول.

ويشارك الفيلم في قسم السينما العالمية المعاصرة.

ويعود مهرجان تورونتو السينمائي الدولي إلى إقامة فعالياته بشكل كامل على أرض الواقع، بعد دورتين عُقدتا بعدد محدود نظراً لتفشي جائحة كورونا.

ومن المنتظر أن تشهد النسخة القادمة من المهرجان مشاركة أبرز النجوم مثل المخرج ستيفن سبيلبيرج وهاري ستايلز وبيتر فاريلي.

يدور الفيلم حول تامر، فلسطيني يسكن في إسرائيل. يعيش مع أصدقائه الحياة الاعتيادية لطالب في المرحلة الثانوية حتى وصول الجميلة ميساء.

يسعى تامر لإرضائها لذا يوافق على المشاركة في عملية غامضة باستعمال العَلَم عشية عيد الاستقلال الإسرائيلي، الذي يوافق يوم “النكبة” عند الفلسطينيين.

تلقى مشروع فيلم عَلَم تمويلًا من مؤسسة الدوحة للأفلام في عام 2015 ، واختير للمشاركة في ورشة سينيفونداسيون في مهرجان كان السينمائي الدولي في عام 2017 .

وعُرض في سوق فينيسيا للتمويل في عام 2019، وحصل على منحة بقيمة 10 آلاف دولار من ملتقى القاهرة السينمائي، ومنحة تطوير السيناريو بقيمة 20 ألف دولار من صندوق مهرجان أبوظبي السينمائي “سند”. كما شارك في ورشات أطلس في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

عَلَم من تأليف وإخراج فراس خوري، وبطولة محمود بكري، سيرين خاص، صالح بكري، أحمد زغموري، ومحمد عبد الرحمن. وتصوير فريدة مرزوق، ومونتاج نادية بن رشيد، وإنتاج MPM Film (فرنسا) (ماري بيير ماسيا، كلير غاديا، نايومي لاجاديك)، Paprika Films (تونس) (مالك كوشباتي)، وPhilistine Films (فلسطين) (أسامة بواردي)، وتتولى MAD Solutions وLagoonie Film Production مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

فراس خوري مخرج فلسطيني تخرج بدرجة البكالوريوس في السينما.

يملك في رصيده العديد من الأفلام القصيرة، من بينها أفلام نالت العديد من الجوائز: سبعة أيام في دير بولس (2007) وصفّير (2010)، وعُرض في العديد من المهرجانات وعلى القنوات التلفزيونية ومنها Arte وVVD. في عام 2019، انتهى من فيلمه القصير اجرين مارادونا الذي شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان بالم سبرينغز السينمائي، ويعرض على نتفليكس منذ 15 أكتوبر 2021.

وإلى جانب نشاطه الإخراجي، يلتزم خوري بنشر الأفلام الفلسطينية وتدريب الشباب. كما قام بتدريس التعبير السينمائي في مدرسة السينما في مسرح الحرية بمخيم جنين للاجئين، وجامعة الناصرة وجمعية المشغل للثقافة والفنون في حيفا، وفي تونس أيضاً. فراس خوري هو عضو مؤسس في مجموعة فلسطينما التي تهتم بإقامة ورش لصناعة الأفلام وعروض في مختلف المدن الفلسطينية.