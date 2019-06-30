علوش ومرقص بطلا “تنسية” الأرثوذكسي للزوجي

عمان- الغد – فاز الثنائي سهير علوش وسمير مرقص، بلقب بطولة النادي الأرثوذكسي للزوجي المختلط بالتنس، التي نظمتها لجنة التنس في الأرثوذكسي على الملاعب الخارجية للنادي، بمشاركة 24 لاعبا ولاعبة، وبحضور جانب من نحبير رياضة التنس وأصدقاء اللاعبين واللاعبات المشاركين.

وتابع فعاليات البطولة مدير النشاط الرياضي في الأرثوذكسي سليم سماوي، ورئيسة لجنة التنس في النادي رندا النمري رئيسة، حسم حسم الثنائي علوش ومرقص المنافسة على اللقب لمصلحتهما، بعد فوزهما في المباراة النهائية على الثنائي رنا قطان ومحمد حجير. وفي نهاية البطولة، قامت النمري بتسليم الكؤوس والميداليات التقديرية للفائزين وذلك وسط أجواء احتفالية، حيث نوهت رئيسة اللجنة بجهود إدارة النادي في مساندة لجنة التنس لإنجاح البطولة، مؤكدة أن النادي الأرثوذكسي مستمر في نشاطاته عبر فتح أكاديمية للتنس بإشراف المدرب باسل تيم، وللفئة العمرية ما بين 6-14 سنة، بهدف تأهيل جيل جديد يساعد على الإستمرارية في نشاطات اللعبة التي خرج منها نجوم في ميادين اللعبة، إضافة الى استمرار النادي الصيفي ضمن نشاطات النادي الأرثوذكسي.

يذكر أن النادي الأرثوذكسي يولي اهتماما كبيرا لرياضة التنس، حيث يحرص سنويا على تنظيم بطولات داخلية لمختلف الفئات العمرية.