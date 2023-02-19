على أبواب رمضان.. العلاقة بين بن غفير وشبتاي على وشك التفجر

هآرتس

بقلم: يهوشع برايمر 19/2/2023

التوتر بين وزير الأمن الوطني ايتمار بن غفير والمفتش العام للشرطة كوبي شبتاي يتصاعد، وحسب عدد من المصادر في جهاز إنفاذ القانون، فإن العلاقات بين الاثنين على وشك الانفجار، لأنه يلوح في الأفق شهر رمضان، الذي حسب كل تقديرات الاستخبارات سيكون شهرا متوترا بشكل خاص وحتى عنيفا.

العلاقات بين الاثنين بدأت بمحاولة شبتاي أن يعجب بن غفير؛ حيث حينها كان مرشحا فقط للمنصب، عندما جاء للمشاركة في احتفال بلوغ ابنته في كريات أربع. قبل شهر تقريبا، ظهرا معا في مؤتمر صحفي أعلنا فيه عن تشكيل حرس وطني “من غير الواضح لأحد حتى الآن ماذا يعني ذلك”، قال مصدر رفيع في الشرطة، ولكن في الأسابيع الأخيرة يظهر تغير في مقاربة المفتش العام. في حين أن الوزير يطلب مرة تلو الأخرى بأن تواصل الشرطة هدم بيوت في شرقي القدس وتوسع نشاطاتها في المنطقة وتثقل اليد على السكان الفلسطينيين، فإن شبتاي يقف أمامه ويحذر من إشعال الأرض. شبتاي كان شريكا في صد عدد من مبادرات الوزير، منها فرض الإغلاق على أحياء فلسطينية.

شهر الصوم الإسلامي سيبدأ في 22 آذار (مارس) المقبل. التوتر الذي يشعر به الآن في القدس والذي تم التعبير عنه بالعمليات الأخيرة في المدينة يتوقع أن ينضم إضراب السجناء الأمنيين. تحذيرات الشرطة من الاشتعال يشارك فيها أيضا الجيش والشاباك. حسب مصادر في الشرطة، فإن شبتاي يطمح الى التشجيع من أقوال نظرائه، رئيس الأركان هرتسي هليفي ورئيس الشاباك رونين بار. الاثنان حتى يعارضان بشكل قاطع الخطوات التي يدفع بها بن غفير قدما. حسب أقوال المصادر، فإن رؤساء أذرع الأمن الأخرى تحدثوا مؤخرا مع المفتش العام للشرطة وأظهروا دعمهم له. في الشرطة وفي جهاز الأمن بشكل عام يعتبرون أن “عملية” تركيز الجهود التي أعلن عنها بن غفير في أعقاب عملية الدهس في نفيه يعقوب والتي قتل فيها ثلاثة إسرائيليين، هي التي فقط أشعلت المنطقة وزادت احتمالية اندلاع العنف -أكثر من العملية نفسها تبجح الوزير بإنجازاته.

الفيلم الذي نشر في التيك توك تفاخر بن غفير بأنه في إطار العملية وضعت الشرطة في شرقي القدس 199 حاجزا، في دقيقة وخلال خمسة أيام أكثر من 11 ألف شخص، وهي أرقام لم تسجل في كل الضفة الغربية خلال أشهر. ضباط كبار في الحاضر وفي الماضي اعتبروا هذه الأرقام مدحوضة ومضحكة والشرطة نفسها لم تنشرها.

خلفية التوتر بين الوزير والمفتش العام للشرطة ليست مهنية. حسب عدد من المصادر، فإن شبتاي يشعر بأن بن غفير يريد إهانته شخصيا. هكذا بقدومه الى ساحة العملية في نفيه يعقوب، صرخ الوزير بصوت مرتفع على المفتش العام للشرطة أمام الحضور والكاميرات واتهمه بغياب الردع وطلب معرفة لماذا لم تعمل الشرطة بسرعة أكثر. شبتاي سمع وهو يقول لبن غفير “اهدأ ولا تصرخ”، وطلب التحدث معه على انفراد ولكن دون جدوى. “هو يسحقني”، قال المفتش العام في محادثات مغلقة. تعبير آخر عن استخفاف الوزير بشبتاي هو ميله لمناداته باسمه الشخصي في حضور مرؤوسيه.

شبتاي، الذي أمل من البداية بأن مكانته سيتم الحفاظ عليها إذا تساوق مع بن غفير، أدرك بأنه لن يحظى بسنة رابعة في المنصب. طبقا لذلك تغيرت أيضا لهجته. “لا أحد يحدد لنا كيفية عملنا”، قال مؤخرا في محادثات مغلقة مع مرؤوسيه. هذه الأقوال تضاف اليها الرسالة التي أرسلها شبتاي لرجال الشرطة يوم الخميس الماضي والتي دافع فيها عن حق الاحتجاج، وجاء فيها: “سنبقى دائما رسميين وسنواصل اتخاذ قرارات لا توجد فيها اعتبارات غريبة عدا عن القانون”. ما كان يجب أن يسمع كأمر بحد ذاته تم تفسيره على أنه تحد للوزير. “فجأة أصبح له عمود فقري”، قال عن المفتش العام مصدر رفيع في الشرطة.

عضو حزب بن غفير، عضو الكنيست تسفيكا فوغل، أجرى مقابلة في نهاية الأسبوع مع “كان ب” وتطرق فيها الى احتمالية أن تتم إقالة شبتاي. “اذا لم يكن على استعداد لتعود الأسلوب الجديد، فعندها لا يوجد أي خيار”، أول من أمس، رد المفتش العام للشرطة في مقابلة مع “قابل الصحافة”، وقال إنه لا ينوي الاستقالة. “مع كل الاحترام لبن غفير، هو الذي يقرر سياسة الشرطة ولكن جميعنا نخضع للقانون في دولة إسرائيل”، أوضح. “من واجبي التعبير عن موقفي المهني. من غير المقبول علي التحدث مع قادة في الميدان أثناء الأحداث… القانون يعطي صلاحيات للمفتش العام ولقادة المناطق، لا أحد يستطيع أن يحل محلهم لأي اعتبار.

ضباط كبار تحدثوا عن سلوك نزواتي للوزير ورجاله أو عن جو حي. كما وصف ذلك أحدهم: “بن غفير يمكنه أن يرى شيئا ما في تويتر وعلى الفور يتصل بالمفتش العام ويطلب طلبات من دون تخطيط ومن دون عمل طاقم، كل ذلك من الكم بين حين وآخر”. حسب أقوال مصادر عدة، فإن الوزير طلب من المفتش العام إلغاء، في حديث قصير، حدث تم التخطيط له مسبقا لصالح مناقشة أوامر فتح النار ضد الفلسطينيين الذين يطلقون الألعاب النارية في شرقي القدس. وعندما حاول المفتش العام الرد، فإن بن غفير حدد ساعة النقاش وأغلق المحادثة، وهذا ممارسة تتكرر.

الاندفاع واضح حتى عندما يتعلق الأمر بالتعليمات العملياتية. “نحن نسمع عن التعليمات في وسائل الإعلام”، قال مصدر في الشرطة. ضابط آخر قال إنه قام بإنزال تطبيق التيك توك، “من هناك أنا أعرف ما الذي يصدره بن غفير”.

في الشرطة لا يلاحظون أي اهتمام من قبل بن غفير بعمل الشرطة، على الأقل في الحالات التي لا تكون مصحوبة بتغطية إعلامية. وبالتالي، لم يقم الوزير حتى الآن بجولة مهنية واحدة في أي مركز للشرطة. وقد قال مصدر رفيع في الشرطة: “هو لم يكن حتى لساعة واحدة في أي مركز للشرطة منذ توليه للمنصب”. ضابط آخر قال “نحن نتوسل اليهم (رجال الوزير) بأن يحددوا جولة ميدانية، وفي المكتب يقولون سنعود اليكم”. حتى الآن لم يكن مطلوبا من غفير البت في التعيينات المتوقعة في المناصب العليا في الشرطة، وعلى رأسها منصب نائب المفتش العام للشرطة. أيضا وعده برفع رواتب الشرطة لم ينفذ. “مع كل الحديث، حتى الآن لم نر منه أي شيكل”، قال شبتاي في محادثات مغلقة.

توبيخات بن غفير العلنية لا تقتصر على المفتش العام للشرطة. فهو وجهها أيضا لعدد من المفتشين. أحدهم هو قائد منطقة الشاطئ يورام سوفر، الذي تعرض للانتقاد من الوزير في أعقاب الاحتفال بإطلاق سراح السجين الأمني كريم يونس. بعد سوفر جاء دور قائد منطقة تل أبيب عامي ايشد، الذي اتهم بشكل غير مباشر بأنه لم يتعامل بحزم مع المتظاهرين ضد الحكومة. حينها أعلن بن غفير أثناء مظاهرة في القدس عن استدعائه لـ”محادثة استيضاح” لقائد المنطقة دورون ترجمان بسبب “فقدان الشرطة على السيطرة على عدد من الفوضويين”. في هذه المرة، خرج شبتاي بشكل علني للدفاع عن ترجمان الذي اعتبر من مقربيه. في الأسبوع الماضي، هاجم جنود حرس الحدود الذين قاموا بإخلاء كرم لمستوطنين، وقال إنهم استخدموا “العنف المتطرف”. ردا على ذلك نشر قائد حرس الحدود، أمير كوهين، بيانا خاصا به دعم فيه رجال الشرطة. بينهم وبين أنفسهم المفتشون يريدون دعم بعضهم بعضا أمام الانتقاد.

الأصوات التي تسمع في القيادة العليا للشرطة تعكس خوفا عميقا إزاء سلوك الوزير المعين، الذي ليس له أي ماض أمني، خاصة في فترة حساسة جدا. “نحن عشية شهر رمضان والجميع يحاولون التهدئة ولكن هو جاء للإشعال”، قال ضباط كبار في الشرطة. “سلوكه غير مشروع وهو سلوك شخص هاو. هو لا يستمع لأي أحد باستثناء حنمئيل (رئيس طاقمه حنمئيل دورفمان)، الذي يسخنه. الجميع يحذرون ولكن رأسه في الحائط. الجميع يعملون حسب العلاقات العامة وما يبدو جيدا، وهذا سيكلفنا ثمنا باهظا.

من قبل بن غفير جاء ردا على ذلك: “الادعاء الذي يقول إن الوزير بن غفير لم يقم بزيارة أي مركز للشرطة هو ادعاء مضحك ولا أساس له. يجدر دائما فحص الوقائع قبل النشر، وسؤال الشرطة هل المفتش العام لم يلتق هو نفسه مع الوزير في عدد من مراكز الشرطة. من حيث الجوهر، فإن ما يزعج الجهات التي تقدم الإحاطات هو، كما يبدو، قرار الوزير تغيير السياسة، بينما حتى الآن كانت القاعدة هي التخلص من المشاكل وكنسها تحت السجاد، يأتي الآن وزير ويرسم سياسة معاكسة بـ180 درجة”.