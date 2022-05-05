على أمل “جذب الفضائيين للأرض”.. ناسا ترسل صور أناس عراة إلى الفضاء

يخطط علماء وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لإطلاق صور عارية للبشر في الفضاء على أمل جذب الفضائيين إلى الأرض.

وستتضمن الصور وهي عبارة عن رسومات لرجال ونساء بجانب تصوير الحمض النووي، دعوة يمكن الرد عليها من قبل الفضائيين إن وجدوا.

فقد كشف علماء ناسا عن الصور في دراسة تعد جزءاً من مشروع يسمى “منارة في المجرة” (BITG) وتهدف لإرسال رسالة إلى أي حضارة غريبة يمكن أن تكون موجودة هناك.

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ويعتقد العلماء أن الرسم التوضيحي المنقسم لرجل وامرأة عاريين يلوحان، يمكن أن يساعد في التواصل مع كائنات فضائية، وفق ما نقل موقع “نيويورك بوست”.

وأوضحوا أن كل ذلك سيصبح رسالة محدثة ثنائية الترميز يمكن إرسالها إلى الفضاء، إذ يعتقدون أن الرسالة ذات الترميز الثنائي من المرجح أن يفهمها الفضائيون.

كذلك أشاروا إلى أن الرسالة المقترحة تتضمن مفاهيم رياضية وفيزيائية أساسية لإنشاء وسيلة اتصال عالمية تليها معلومات عن التركيب الكيميائي الحيوي للحياة على الأرض، والموقع المحدد زمنياً للنظام الشمسي في مجرة درب التبانة بالنسبة للعناقيد الكروية المعروفة، مثل التصوير الرقمي للنظام الشمسي وسطح الأرض.

يشار إلى أن مفهوم إرسال صور لأشخاص عراة إلى الفضاء ليس جديداً، بل تم إرسال لوحات إلى الفضاء في بعثتي بايونير 10 و1973 بايونير 11، كما تضمنت رسومات لبشر عراة. (العربية)