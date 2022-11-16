على إسرائيل أن تجبي ثمنا من الفلسطينيين

إسرائيل هيوم

بقلم: مئير بن شباط 16/11/2022

لا ينبغي الاستخفاف بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من محكمة العدل الدولية في لاهاي­ ICJ بالنسبة لآثار “الاحتلال”، لكن أيضا لا ينبغي ان تولى له أهمية أكبر مما ينبغي. فالمخاطر المحدقة جراء ذلك في إسرائيل ليست في المدى الزمني الفوري، لكن لا ينبغي اهمالها. وإلى جانب الصراع القانوني (غير المباشر) والسياسي، يجب النظر في خطوات تردع وتثقل على استمرار المعركة الفلسطينية لنزع الشرعية عن إسرائيل.

من الصعب أن نتوقع ان تكون الفتوى التي ترفع من محكمة العدل الدولية أن تكون مريحة لإسرائيل. السيناريو المعقول اكثر هو ان هذه ستكون نصا يشكك بإسرائيل وبشرعية إجراءاتها في القدس وفي يهودا والسامرة.

فتوى كهذه، ستقرر رواية تاريخية سلبية تجاه إسرائيل، توفر سندا للتصريحات والقرارات ضدها من جانب دول تميل مواقفها منذ البداية إلى ذلك وتشجع منظمات المقاطعة ضد إسرائيل. كما أنها ستوفر ريح اسناد للمحافل الكفاحية في داخل معسكر فتح. لا ينبغي باي حال الاستخفاف بكل هذا. لكن الضرر الكبير على نحو خاص قد يلحق على مستوى آخر، في الوزن الذي قد يعطى له في الملف الذي يدور ضد إسرائيل في مؤسسة أخرى في لاهاي – محكمة الجنايات الدولية ICC.

كما يذكر، في آذار من العام الماضي أعلنت فاتو بنتسودا، المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية (التي انهت حاليا مهام منصبها)، عن فتح تحقيق في شبهات جرائم ارتكبت في مناطق يهودا والسامرة، في شرقي القدس وفي قطاع غزة منذ 13 حزيران 2014. وذلك في اعقاب توجه السلطة الفلسطينية، وبعد فحص أولي قضى، بخلاف موقف إسرائيل، بأن للمحكمة توجد صلاحيات للبحث في هذه الشكاوى. وصفت إسرائيل هذا القرار كافلاس أخلاقي وقانوني وأبلغت رسميا المحكمة بانها لن تتعاون معها.

ينبغي أن نعرف بأن إجراءات التحقيق في الـ ICC تسمح أيضا بإصدار أوامر اعتقال واستدعاء ضد مشبوهين، دون بلاغ علني. الدول الأعضاء في المحكمة ملزمة بالتعاون مع التحقيق، احترام أوامر الاعتقال ونقل المشبوهين الذين في أراضيها الى المحكمة. ان فتح إجراءات ضد محافل إسرائيلية، فضلا عن المس بهم من شأنه ان يؤثر على سلوك إسرائيل في الساحة الدولية وان يمس بشدة بمكانتها وباعتبارها.

في كل الأحوال، بشكل عملي لم يبدأ بعد تحقيق ضد إسرائيل، وهذا أيضا ما يسعى الفلسطينيون لان يدفعه قدما بواسطة الخطوة في الـICJ.

عمليا، يسعى أبو مازن ورجاله للوصول إلى قرار بأن “الاحتلال” دائم وانه كله (وليس فقط خطوات في اطاره) غير قانوني، وبالتالي يجب ممارسة الضغوط على إسرائيل وجباية ثمن منها على استمرار تواجدها في يهودا والسامرة. الـ ICC ستجد صعوبة في أن تتجاهل فتوى الـICJ تتبنى هذه الأمور، كلها أن بعضا منها.

في هذه الأيام، يفترض بجدول اعمال المحاكم الدولية في لاهاي ان يكون مشغولا بمعالجات تتعلق باحداث الحرب في أوكرانيا، في جورجيا، في أفغانستان، في افريقيا وفي أماكن أخرى في العالم. لكن لا يمكن “التعويل” على انهم لن يجدوا الوقت للانشغال بإسرائيل.

عندما يصل توجه من الـ ICJ (بعد أن تصادق الجمعية العمومية على القرار بالتوجه اليها)، ستكون إسرائيل مطالبة بان تقرر هل ستتعاون معه. يبدو أن الاعتبارات التي أدت في الماضي الى القرار برفض ذلك سارية المفعول في هذا الوقت أيضا.

دون صلة بذلك على إسرائيل أن تفحص إمكانية تغيير في نهجها تجاه أبو مازن والسلطة الفلسطينية. صحيح النظر في خطوات توضح بانه يوجد ثمن للصراع ضدها وللمعركة التي لا تتوقف لنزاع شرعيتها. سلة الوسائل التي لدى إسرائيل ليست هزيلة. ان لم يكن فيها ما يردع أبو مازن – فهي ستثير، على الأقل، تذكيرا إضافيا في مسألة جدوى نهجه في أوساط زعماء يدعمون السلطة.