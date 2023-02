على الاتحاد الأوروبي تولي قيادة عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية‏

يوناه برودي*‏ – (موديرن دبلوماسي) 5/2/2023

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

أظهر شهر كانون الثاني (يناير) أنه شكل بداية دموية لهذا العام في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني المستمر. فقد خلفت غارة شنها الجيش الإسرائيلي في 26 كانون الثاني (يناير) في الضفة الغربية تسعة قتلى -‏‏وهي الحصيلة الأكثر دموية في يوم واحد منذ أكثر من عام- مما رفع عدد القتلى الفلسطينيين في كانون الثاني (يناير) وحده إلى 30. وبعد ذلك بيوم، ‏‏قتل مسلح فلسطيني سبعة إسرائيليين‏‏ وجرح ثلاثة آخرين خارج كنيس يهودي في القدس. وانضمت “حماس” في قطاع غزة إلى المواجهات ‏‏بإطلاق الصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

‏وفي الوقت نفسه، دعت الولايات المتحدة، التي ينظر إليها على أنها القائد الدولي لعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية، الجانبين إلى تهدئة التوتر المتصاعد. واستغل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، رحلته المخطط لها مسبقًا في المنطقة ‏‏للتحدث مباشرة مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين‏‏ لوقف المزيد من إراقة الدماء. وقد تساعد زيارة بلينكن ولقاءاته مع القادة على تخفيف حدة التوتر في هذه الأثناء -لكن ذلك سيكون أقرب إلى وضع ضمادة إسعاف أولي على جرح نازف.

‏عمل الرئيس جو بايدن على تسليط الضوء على الالتزام الأميركي ‏‏بحل الدولتين‏‏ عند توليه منصبه في كانون الثاني (يناير) 2021، ‏‏وعلى النأي بنفسه‏‏ عن نهج دونالد ترامب المثير للجدل تجاه المنطقة. ولكن، باستثناء عكس وجهة الخطاب الدبلوماسي، ‏‏لم تنحرف‏‏ إدارة بايدن كثيرًا عن سياسات ترامب الإقليمية، ولم تحقق أي تقدم رائد فيما يتعلق بعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية. ومن غير المرجح أن يسعى بايدن إلى دعم مفاوضات في أي وقت قريب لأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يحتل حاليًا مرتبة منخفضة في ترتيب أولويات ‏‏أجندة السياسة الخارجية‏‏ الأميركية.‏

‏ومع ذلك، يحتاج الجرح الذي فتحته دورة العنف المستمرة في إسرائيل وفلسطين إلى قيادة فعالة تقوم بخياطته ووقف النزيف. وإذا لم تعد الولايات المتحدة قادرة، أو راغبة في العمل كحامية لمفاوضات السلام، فقد حان الوقت لأن يتولى قائد جديد زمام الأمور. وهناك واحد من شركاء أميركا في اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط -الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا- يتمتع بالتاريخ الدبلوماسي والقوة المناسبة القادرة على المساعدة على تمهيد الطريق إلى عقد مفاوضات جديدة.

من بين هؤلاء الشركاء الثلاثة، يبقى الاتحاد الأوروبي هو الأكثر ملاءمة بشكل طبيعي ليحل محل الولايات المتحدة. الآن، تجد الأمم المتحدة نفسها غير ‏‏قادرة على تحقيق أي تقدم‏‏ على الجبهة الإسرائيلية الفلسطينية، فيما يرجع غالبًا إلى استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار تعتبره غير موات لحليفتها إسرائيل. ومنذ أن غزت أوكرانيا، أصبحت روسيا ‏‏دولة منبوذة‏‏ في المجتمع الدولي وتفتقر إلى الشرعية لحل نزاع بارز وصعب المراس مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وعلى العكس من ذلك، يتمتع الاتحاد الأوروبي بانخراط دبلوماسي كبير مع كل من إسرائيل وفلسطين، وقد كرس “‏‏وقتًا ومصادر كبيرة لمعالجة الصراع”، ولديه‏‏ الشرعية اللازمة للعمل كمفاوض دولي.‏

في الوقت الحالي، يركز السلك الدبلوماسي في الاتحاد الأوروبي بشكل مكثف على الحرب المستعرة في القارة، وهو ما قد يقلل من مشاركته في المسرح الإسرائيلي الفلسطيني. ومع ذلك، لا ينبغي أن تصرف الحرب الجارية في أوكرانيا انتباه الدبلوماسيين عن السعي إلى إيجاد حل لما يجادل البعض بأنه “‏‏واحد من أكثر الصراعات الجيوسياسية استعصاء على الحل في العالم‏‏”. ولأكثر من عقدين، وصف المحللون باستمرار إسرائيل وفلسطين ‏‏بأنهما بؤر توتر محتملة‏‏ للعنف واسع النطاق -حتى أن الاتحاد الأوروبي أعلن في أواخر العام 2021 أن الاتحاد “‏‏يجب أن يجدد جهوده للتوصل إلى تسوية في عملية السلام (الإسرائيلية الفلسطينية)‏‏”. وفي حين أن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد لا يكون قريبًا جغرافيًا من الأوروبيين مثل الحرب في أوكرانيا، إلا أنه يجب أن يحمل وزنًا مساويًا من حيث الأهمية الدبلوماسية.‏

‏أولاً وقبل كل شيء، سوف تتطلب صياغة خطة سلام من الاتحاد الأوروبي أن يوازن بين قدراته الدبلوماسية لإدارة حل لكل من الحرب في أوكرانيا والصراع بين إسرائيل وفلسطين. وقد نجح المجتمع الأوروبي، تاريخيًا، في التوفيق بين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومواضيع ملحة أخرى على جدول أعماله الدبلوماسي. أثناء حقبة الحرب الباردة، كانت “المجموعة الأوروبية”، سلف الاتحاد الأوروبي، مشغولة بالتفكير في كيفية التعامل مع العلاقات مع الكتلة الشيوعية. ومع ذلك، نسقت المفوضية الأوروبية جهودها لإصدار “وثيقة شومان” للعام 1971، و”إعلان لندن” للعام 1977، و”إعلان البندقية” للعام 1980. ودعت هذه الوثائق والبيانات إلى انسحاب إسرائيلي من جميع الأراضي المحتلة، وإقامة وطن فلسطيني، ووضع معايير ملموسة لحل النزاعات الإقليمية، على التوالي. وبينما اندلعت الحرب في القارة الأوروبية في التسعينيات، وازن الاتحاد الأوروبي أولوياته بشكل فعال للبحث عن ‏‏حل لحرب كوسوفو‏‏ بينما يعمل أيضًا على إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في “إعلان برلين” الذي صدر في آذار (مارس) 1999. وأعاد ‏‏إعلان الاتحاد الأوروبي هذا‏‏ تأكيد التزام المنظمة بالاعتراف بفلسطين كدولة في الوقت المناسب. ‏

‏ثانيًا، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يقيم روابط أعمق مع المجتمع المدني في إسرائيل وفلسطين. ولا شك في أن الشرعية الدولية ضرورية لحل النزاعات، لكنَّ الإسرائيليين والفلسطينيين في حاجة أيضًا إلى الإيمان بالطرف الذي يقود جهود المصالحة. في السنوات الأخيرة، كان الإسرائيليون ‏‏ينظرون إلى الاتحاد الأوروبي بتشكك‏‏. وذكر 42 في المائة فقط من الإسرائيليين، في ‏‏استطلاع أجراه الاتحاد الأوروبي في العام 2021‏‏، أن لديهم “وجهة نظر إيجابية” تجاه المنظمة. وبالنسبة للفلسطينيين، كان هناك شعور متزايد بأن الحكومات الغربية قد “‏‏تخلت عنهم‏‏” في السنوات الأخيرة. ويتمتع الاتحاد الأوروبي بميزة في إقامة علاقات أوثق مع المجتمع الفلسطيني، حيث أفادت تقارير بأن 57 في المائة من المستطلعة آراؤهم في استطلاع آخر أجراه الاتحاد ‏‏الأوروبي في العام 2021‏‏ يحملون نظرة إيجابية عن “الاتحاد”. وسوف يساعد الانخراط المباشر مع المجتمع المدني وزيادة الثقة على صياغة مقاربات جديدة لحل الصراع والسماح للاتحاد الأوروبي بفهم احتياجات الأفراد على المديين القصير والطويل بشكل أفضل.

‏ثالثًا، يجب على الاتحاد الأوروبي الاستفادة من الشركاء الإقليميين للضغط من أجل تحقيق المصالحة بين قطاع غزة والضفة الغربية. لقد أصبح الانقسام الذي حدث في العام 2007 بين “حماس” في غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ‏‏عقبة كبيرة في الطريق‏‏ إلى حل الدولتين. ويجب أن يعيد أي طريق يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية توحيد القضية الفلسطينية في جبهة واحدة متماسكة. وسيؤدي القيام بذلك إلى تحقيق شرط مسبق ضروري لتأسيس إطار سلام إسرائيلي فلسطيني جديد. ومع ذلك، صنف الاتحاد الأوروبي “حماس” كمنظمة إرهابية، وهو يحافظ على سياسة عدم الاتصال مع هذا الكيان. ويمكن أن يساعد العمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية، مثل مصر وتركيا، اللتين تربطهما صلات مباشرة بكل من “حماس” والسلطة الفلسطينية، في دفع الطرفين إلى طاولة المفاوضات للعمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية.‏

ليست هذه الخطوات الثلاث ثورية بأي حال من الأحوال في تاريخ مفاوضات السلام في الشرق الأوسط، لكنها ضرورية بالنظر إلى البيئة الحالية. ومن خلال زيادة الأهمية الدبلوماسية للأزمة، وخلق مبادرات أعمق في المجتمع المدني، والاستفادة من الشركاء لإصلاح الانقسام بين “حماس” والسلطة الفلسطينية، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يساعد على وضع الأسس الأولية لخطة سلام جديدة. لقد استمرت الحلقة المفرغة للعنف وحالات وقف إطلاق النار بحكم الوضع الراهن بين الطرفين لفترة طويلة بما فيه الكفاية. وقد حان الوقت الآن لكي يستعرض الاتحاد الأوروبي عضلاته الدبلوماسية ويكون المفاوض الأساسي في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.

‏*يوناه برودي Jonah Brody: باحث في السياسة الدفاعية في مركز التوافقية البينية للجيش الأوروبي في بروكسل، ويشغل منصب مدير الشؤون الأمنية في “النظام العالمي الجديد” -وهو مركز أبحاث مقره أوروبا.‏

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Why and How the EU Should Take Command of the Israeli-Palestinian Peace Process