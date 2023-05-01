على البال دوماً يا تيريز هلسة

رشا سلامة*

يتدثّر السبعيني عبد القادر المحاميد بأغطية عدة، فيما هومستلقٍ في بيته في جبل الجوفة، في عمّان، ويشير بيديه، اللتين تفترشهما القروح، لصورة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، المعلّقة على الجدار قبالته، ليبدأ حديثاً غير مفهوم الملامح يراوح بين الهمهمات والهتافات. تربّت تيريز هلسة على يديه وتريحهما إلى جانبه، وتلتفت شارحة لمن حوله عن كونه يتحدث عن القِتال في بيروت، قائلة إنه كان مقاتلاً في الصفوف الأولى للثورة الفلسطينية.

من جبل الجوفة إلى جبل الحسين، تمضي هلسة لتتفقد إبراهيم سلامة، الذي يرقد على أحد أسرّة مشفى جيش التحرير الفلسطيني، منذ ما يقارب ثلاثة عقود، بعد أن أصيب بالشلل الرباعي جرّاء إطلاق رصاص تعرّض له في لبنان، حين التحق بالثورة فدائياً، مودّعاً عائلته الفلسطينية في الكويت.

رحلَ عبد القادر المحاميد، ورحلَ إبراهيم سلامة، قبل بضعة أعوام، ورحلت تيريز هلسة في ربيع 2020.

لم يكن المحاميد وسلامة الوحيدَين اللذين تتفقدهما هلسة شهرياً، لتأمين احتياجاتهما كمقاتليْن سابقيْن في صفوف الثورة الفلسطينية؛ إذ كانت تشغل منصب رئيسة جرحى فلسطين في الأردن والشتات، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، التي انتظمت فيها فدائية، عام 1972، حين اختطفت طائرة سابينا البلجيكية، ذات رأس المال الإسرائيلي، برفقة ريما طنوس والشهيدَين؛ علي طه وزكريا الأطرش، ولتلقى حُكمين ونيفاً بالمؤبد في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قضت منها عشرة أعوام تلتها الحرية، خلال صفقة النورس لتبادل الأسرى عام 1983.

كانت طائرة شركة “سابينا” البلجيكية في مطار بروكسل، على متنها 140 إسرائيلياً، وجرى اختطافها للمطالبة بإجراء تبادل لتحرير أسرى أردنيين وفلسطينيين لدى الاحتلال.

وحين بدا أنّ العملية قد فشلت، رفضت تيريز ورفاقها الاستسلام حينما هاجمت الطائرة فرقة خاصة من القوات الإسرائيلية تنكرت بهيئة أفراد من الصليب الأحمر الدولي، وكان بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو.

وأثناء الاشتباك أطلقت تيريز النار على نتنياهو فأصابته في كتفه، قبل أن تقع في الأسر عقب إصابتها.

في المقرّ السابق لمنظمة التحرير في جبل الحسين، حين كنت أزورها، كانت هلسة، الأم لثلاثة أبناء، تبرع في التحليل النفسي؛ إذ يكفي أن تزورها في مكتبها، الذي يتسع بالكاد لاثنين معاً، في دائرة شؤون الوطن المحتل، لتشهد تحليلها كلّ كلمة تتناهى لسمعها من الغرفة المجاورة.

لم تكن تلك الغرفة المجاورة عادية؛ إذ كانت تغصّ، يومياً، بثلّة من الفدائيين القدامى الذين يستحضرون الثورة الفلسطينية وزمن الكفاح المسلح.

كانت تقول إنّهم ما يزالون في حالة إنكار، ولم يهضموا بعد فكرة أنّ سامر الثورة قد انفضّ، وأنّ قعقعة السلاح التي كانوا يغرقون بها ولّت إلى غير رجعة؛ لذا، بقيت هلسة تصرّ، حتى ما قبل رحيلها بعامين تقريباً، على إبقاء هذه الغرفة مشرعة للفدائيين، قائلة إنه لا ملاذ لهم ليتحدثوا عن تلك الحقبة إلا في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، التي سعت مراراً لإغلاق دائرة شؤون الوطن المحتل في عمّان؛ تقليصاً للنفقات.

رحلت تيريز، ابنة الكرك، باذخة الجمال، حلوة المعشر، واحدة ممن لم يبدلن النبل رغم المغريات الكثيرة، ولا عزاء لنا فيها ليس بعد ثلاثة أعوام فحسب، بل ما بقيَت ذاكرة الفلسطينيين.