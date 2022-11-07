على التملق

يديعوت آحرونوت

بقلم: ناحوم برنياع 7/11/2022

التملق، مثل أداة عمل، يتطلب استخداما عاقلا. فالمتملق الخبير لن يقطع ابدا الزبدة بمطرقة، لن يحطم صخرة برزمة مرغرينا. معلمنا وسيدنا نيقولو ميكافيلي الذي ضيع قسما كبيرا من سنواته باللعق للحكام فهم الطبيعة المتملصة للتملق افضل من الجميع (اقترح على القارئ أن يتعمق بالكتاب الممتاز للمؤرخ البروفيسور هلي زمورا “عالم ميكافيلي” الذي صدر العام الماضي. فالكتاب سيعلمه السياسة على نحو أفضل من كل المحللين).

من هو المقصود بالحديث؟ كوبي شبتاي، المفتش العام لشرطة اسرائيل. فقد بُشرنا أول من أمس بان المفتش العام بعث مقربيه الى مقربي الوزير المرشح ايتمار بن غبير، على أمل أن يوافق الوزير المرشح على أن يغفر له ما قاله عنه في الماضي. لم تروي الانباء ما الذي قاله بن غبير ردا على ذلك، هل وافق بسخائه على أن يغفر للمفتش العام ام بعث به لان يقضي سبتا من إعادة التعليم لدى الكهانيين في الخليل. فهم سيلتقون اليوم (أمس).

ليس ذكيا، يا شبتاي، ليس ذكيا. ليس هذا هو السبيل للتصدي لتعيين بن غبير وزيرا للأمن الداخلي. وسأحاول الشرح: الانفجار الكبير بين الرجلين وقع في أيار (مايو) 2021. في حي الشيخ جراح في شرقي القدس كانت الساحة. فقد قرر الwنائب أن ينقل إلى الحي مكتبه، بدعوى ان هكذا فقط تضمن حماية شرطية للمستوطنين هناك. ساهمت اقامة المكتب مساهمة ذات مغزى في الاضطراب مع الجانب الفلسطيني والذي تدحرج إلى اضطرابات قاسية في المدن المختلطة، في الحرم وفي باب العمود وإلى حملة عسكرية باهظة الثمن في غزة. تنقل بن غبير من بؤرة إلى بؤرة وصب الزيت على النار: في الشيخ جراح، في باب العمود، في اللد. في نظرة إلى الوراء كان يمكنه أن يشعر بالفخار بأعماله: فقد عمق العداء بين اليهود والعرب داخل إسرائيل وشقت الطريق لانجازه المبهر في الانتخابات.

حاول المفتش العام ابعاده عن مراكز الاحتكاك. في حديث مع رئيس الوزراء في حينه، ومع آخرين أيضا، حمل بين غبير المسؤولية عن الاضطرابات. اما بن غبير فاتهم المفتش العام بالفشل. 286 عربيا، 13 يهوديا وتايلنديان قتلوا في احداث حارس الاسوار؛ مئات عديدة اصيبوا بجراح؛ الضرر قدر بمليارات. الجرح في قلب إسرائيل لم يندمل.

مبالغ فيه بعض الشيء القاء كامل المسؤولية على الكتفين الضيقين لشخص واحد، حتى لو كان استفزازيا معروفا وصاحب سوابق مُدان. ومع ذلك، فان قلق المفتش العام كان صادقا واتهاماته مسنودة. بن غبير يعرف ما الذي فعله: فهو ليس غبيا؛ وهو لن يجري تملقا باثر رجعي.

الوزير المرشح ليس الوحيد الذي يتردد حول استمرار ولاية شبتاي. في 30 آب (أغسطس) تلقى المفتش العام كتاب تحذير من لجنة التحقيق في المصيبة في ميرون. واللجنة ستقرر بالتأكيد الامر بشكل موضوعي، لكن نتائج الانتخابات تضيف الى قرارها دراما: اذا ما اقالت اللجنة شبتاي او وبخته بطريقة تسمح للحكومة الجديدة بان تطيح به، فسيتمكن بن غبير من أن يعين ضابطا على مزاجه مفتشا عاما.والانتظار الواثق بنفسه الهاديء لتعيين الوزير الجديد هو السلوك السليم حيال اعضاء لجنة التحقيق. أما التملق فمن شأنه أن يتبين كخطـأ مرير.

والأساس، في اسرائيل يوجد للمفتش العام للشرطة صلاحيات فائضة، ثمرة إرث الانتداب البريطاني. صلاحيات الوزير محدودة للغاية. بن غبير يطلب الان من نتنياهو توسيع صلاحياته كوزير، المطلب الذي كان فيه منطق لو لم نعرف عمن وعما يدور الحديث. دور المفتش العام هو أن يقاتل ضد هذه الخطوة. إذا ما تصرف بعقل فانه سيجد مؤيدين لكفاحه في الائتلاف أيضا. فليس هو فقط يخشى بين غبير. المشكلة لا تتلخص في وزارة واحدة وفي ضابط واحد: فهي تتوزع على قسم كبير من الجهاز الحكومي. المستشارة القانونية للحكومة والنائب العام للدولة سيتعين عليهما ان يعملا مع وزير عدل معادٍ ومع وعود للتخفيف من قوتهما ولاجبارهما على الاستقالة. المستوى المهني في وزارة التعليم، في وزارة المالية وفي وزارات اخرى سيجتاز ترددات مشابهة.

اعطوا فرصة، اعطوا احتراما، لا تفزعوا ولا تتملقوا – هذه مشورة كنت سأعطيها لهم. قاتلوا في سبيل استقامتكم المهنية. هذا حقكم. في واقع الامر، هذا واجبكم.

الكثيرون سألوني منذ الانتخابات ما الذي تغير، فالحكم انتقل في اسرائيل من جهة الى جهة اخرى عدة مرات منذ 1977 وبقيت قواعد اللعب. الجواب الواجب هو بن غبير: حكومة تودع امنها الداخلي، الشرطة والسجون وحرس الحدود وبؤر الاحتكاك بين اليهود والعرب في ايدي مشعل نيران مع شهادات لا تشبه ايا من سابقاتها، ولا حتى تلك التي على رأسها وقف نتنياهو.