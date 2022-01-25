“على الحد”.. أداء سلافة معمار الذي يشبهنا كثيرا

غادة الشيخ- في الأعمال الفنية سواء كانت الدراما منها أو السينمائية، يكون هناك بطل يجسد دوره ممثل يختاره المخرج وأحياناً المؤلف، لأنهم يرون أن هذا الدور لا يستطيع أداؤه غيره لاعتبارات كثيرة أهمها قدرات تمثيلية “فتاكة” يتطلبها دور البطل، إلا في حالة الممثلة سلافة معمار التي يختارها الجمهور أن تكون البطلة قبل أن يختارها المخرج أو المؤلف.

لا تنتظر الفنانة السورية سلافة معمار أن يتصدر اسمها على شاشة أي عمل درامي تقدمه حتى تحظى بلقب بطلة العمل، فهي كغيرها من الممثلين السوريين المبدعين الذين كسروا الصورة النمطية لتراتبية أسماء الممثلين حسب أدوارهم وظهورهم في الأعمال التي يؤدوها، فالهدف بالنسبة إليهم أقوى من أن يحل اسمهم في أول سلم أسماء ممثلي العمل، الهدف هو مدى قدرتهم على حجم تأثيرهم على المشاهد الذي بنفسه يختار اسم البطل ومكان تراتبيته في سلم “الأبطال”.

ولعل مسلسل “زمن العار” الذي لم تكن الفنانة معمار “بطلته” الأولى حسب سلم ترابية أساماء الأبطال، دليل على الهدف الذي تسعى إليه هذه الفنانة في التأثير على المشاهد، ولعل الدموع التي ذرفت ومشاعر القهر التي أحرقت كثيرين أنصف دليل على الموهبة المميزة لهذه الفنانة على ترك بصمة في نفس وعين المشاهد.

كذلك مسلسل “قلم حمرة” الذي قدمته الفنانة معمار في رمضان قبل سبعة أعوام خير دليل على حجم التأثير الذي تركته الفنانة على المشاهد بعد انتهاء الثلاثين حلقة من المسلسل.

فحتى اليوم يتداول متابعون للمسلسل مقاطع منه بصوت وأداء الفنانة معمار حتى أن هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم المسلسل “قلم حمرة” وينشر فيها كثير من المقاطع وكثير من صوت الفنان وهي تسرد عبارات استطاعت أن تحقق شيء من مفهوم العدالة، ذلك لأن كل شخص رأى نفسه ولمس شعوره وتجربة ما مر بها من خلال سيل تلك العبارات.

من يتابع مسلسل “الحد” الذي يعرض على منصة “شاهد” لا يتابعه لكسر فضول حبكة القصة في هذا العمل الدرامي المميز فقط، بل من أجل التلذذ أكثر وأكثر بأداء الفنانة سلافة معمار في العمل، الذي ربما اختارها المخرج لتؤدي دور البطلة.

لكن الجمهور اختار متابعة المسلسل لأنه على ثقة مطلقة بأن الفنانة معمار ستخرج من جعبتها الجديد من الأداء التمثيلي “المرعب” بمعناه النقدي الإيجابي لكي يستمر تأثيره على المشاهد حتى بعد انتهاء العمل وربما لوقت أطول بكثير.

من أصابع يدها التي ترتدي في ثلاث منها خواتم صغيرة ذات لون أخضر، مروراً بارتعاشة جهازها العصبي الظاهر في صوتها وحركتها، وانتهاء بملامح وجهها البارزة وحركة شعرها، وغيرها ما هو أكثر،.

تؤدي الفنانة سلافة معمار دورها في مسسل “عالحد” باحترافية خاصة، فهي وعلاوة على احترافها في استخدام كل المشاعر الحسية والمرئية في التمثيل نجحت أيضاً في تجسيد دور يشبه الحياة الطبيعية التي يعيشها كل إنسان، وكسرت مرة أخرى الصورة النمطية لدور “البطل” في العمل الدرامي، فها هي في المسلسل تؤدي دور البطلة لكن بشخصية امرأة مؤذية وخائنة بل وقاتلة أيضاً، وهم كثر في حياتنا الطبيعية التي نعيش.

نجحت الفنانة معمار مرة جديدة بعدد المرات من عمرها الفني، في إضفاء مكانة خاصة في عمل درامي وهو “عالحد”، احترمت فيه مكانتها الإبداعية في نفوس متابعيها، فهي لم تتسلق من خلال دورها في المسلسل على أكتاف كوكبة الفنانين المبدعين التي يشاركونها العمل حتى “تستحوذ” على المكانة الإبداعية الأولى، بل على العكس فحست المجال لمواهب جديدة شاركتها في أكثر من مشهد، بحيث جعلت من ملكتها التمثيلية المحترفة في تحفيز الطاقة التمثيلية لكل من رافقها أمام كاميرا العمل.

كثيرة هي المشاهد التي استطاعت أن تلتصق في الذاكرة البصرية قدمتها سلافة معمار في مسلسل “عالحد” على الرغم أنه لم تنته حلقاته بعد، مثل المشهد الذي جمعها مع نفسها وهي في سيارتها عندما علمت بخبر وفاة امرأة فارقت الحياة من جراء عنف زوجها لها ال “فوق الحد”، ظهرت سلافة في المشهد وهي تشد على عيونها بقوة فاقت قوة صوتها وهي تصرخ قهراً، ظهرت في المشهد كأنها تشبهنا في مواقف كثيرة شعرنا بها بالقهر، هي دوماً هكذا تتحفنا بقدرتها على أن تكون شبهنا.

11 حلقة مرت على حلقات مسلسل “عالحد” الذي تنشر حلقاته الجديدة على “شاهد” في نهاية كل أسبوع، تمر باقي أيام الأسبوع على من يتابعه وهو شارد في مشاهد ظهرت فيها سلافة معمار التي تجسد دور “ليلى” كيف لهذه الفنانة أن تفوقت على كل معايير الحرفة التمثيلية الإبداعية في أدائها التمثيلي، وكأنها كانت تتدرب لساعات أمام مرآتها قبل أن تقف أمام الكاميرا وتبدأ تمثيل المشهد، أو ربما اختارت أن ترتدي ثوب الحقيقة التي تشبه المواقف والظروف والمشاعر التي يمر بها كل إنسان، فمن الواضح أن هدفها أن تكون نسخة طبق الأصل عن الناس.

ينتظر متابعو “عالحد” الحلقات الجديدة في نهاية الأسبوع الحالي، أما متابعو سلافة معمار المخلصين لها ولأعمال الدراما السورية صاحبة العرش في قوتها، فينتظرون ماذا تخبىء لهم “ليلى” التي تؤدي دورها معمار من جديد؟ ليس من ناحية دورها في قصة المسلسل فقط بل من مشاعر وعبارات ستؤديها “البطلة” وتذكرنا بلحظة مشابهة مررنا بها يوماً ما.

[email protected]