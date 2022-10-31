على بؤرة الاستهداف: نتائج الانتخابات

هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

منذ بضع سنوات وبنيامين نتنياهو يقف على رأس حركة اتخذت لها هدفا نزع الشرعية عن مؤسسات الدولة ومنظوماتها. مؤسسة الرئاسة، جهاز القضاء، النيابة العامة للدولة، قضاة المحكمة العليا، شرطة اسرائيل، مكانة المستشار القانوني للحكومة، الاعلام – كلها في نظره اهداف شرعية للهجوم. والان يلعب دور النجم هدف جديد للهجوم: منظومة الانتخابات ولجنة الانتخابات المركزية، بما في ذلك التحريض شخصيا ضد المديرة العامة للجنة اورلي عدس وضد رئيسها. الهدف واضح: ضعضعة الثقة بنتائج الانتخابات لاجل تهيئة التربة للادعاء بالتزوير والتنكر لها في حالة الخسارة.

في الماضي القريب سبق أن كانت ادعاءات بتزوير الانتخابات. فقد ادعى دافيد امسلم هذا عندما كان وزيرا، في ايلول 2019. النائب شلومو كرعي هو الآخر ادعى ذلك في آذار 2020. منذ تشكلت حكومة التغيير وحتى اليوم توجد مجموعة كبيرة من مؤيدي نتنياهو، في الاعلام ايضا، تواصل النظر الى نتنياهو، على رؤوس الاشهاد، كرئيس الوزراء، بدعوى ان الانتخابات سرقت. وبالفعل، قبيل هذه الانتخابات انطلق الليكود في حملة هدفها “منع السرقة” لنتائج الانتخابات.

يتصرف نتنياهو ككل زعيم شعبوي عادي. فالصور من هجمات آلاف مؤيدي ترامب على تلة الكابيتول في 6 كانون الثاني 2021 ما تزال حديثة في الذاكرة. ترامب ومؤيدوه هم ايضا يواصلون الادعاء بانه انتصر في الانتخابات للرئاسة الأميركية وان هذه “سرقت”. في البرازيل ايضا اعلن مسبقا الرئيس الشعبوي جئير بولسنورو بانه لن يقبل نتائج الانتخابات، التي اجريت أمس، “بسبب تزويرات واسعة” في التصويت.

قبل شهر تهجم نتنياهو نفسه على لجنة الانتخابات في اعقاب شطب النائب عميحاي شيكلي، واتهم اللجنة في محاولة “لاسقاط حكم اليمين حتى قبل الانتخابات”. مندوب عن الليكود طلب عقد اجتماع عاجل للجنة الانتخابات المركزية “لاعطاء اجوبة على الشبهات الشديدة بتزويرات واخطاء”. رئيس لجنة الانتخابات قاضي العليا اسحق عميت فهم جيدا التلاعب ووبخ مندوب الحزب. “آمل في ان ما نراه منك ليس لا سمح الله بداية نزع شرعية مخطط لها لنتائج الانتخابات”، قال القاضي عميت.

والى ذلك اطلع نتنياهو مؤيديه على نوايا الليكود تصوير عد الاصوات “في الاماكن المرشحة للشغب” – رغم أن هذا الفعل ينتهك قرار لجنة الانتخابات ويحتمل ان يكون فيه مخالفة جنائية. لا جدال في أنه يتوجب الحفاظ على طهارة الانتخابات والاستعداد بكل الوسائل اللازمة لمنع تشويشها. غير أنه محظور التشويش بين هذه الحاجة المهمة وبين ما يفعله نتنياهو ومؤيدوه. فهؤلاء ليس لهم اي مصلحة في الحفاظ على السلوك السليم – بل العكس. هم يسعون لان يضعضعوا أكثر فأكثر الديمقراطية من خلال إضافة الانتخابات إلى قائمة المؤسسات والإجراءات التي فقد الجمهور الثقة بها.