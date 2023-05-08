على بعد أيام من الحسم اشتداد المنافسة بين أردوغان وأوغلو على رئاسة تركيا

تركيا – على بعد أيام من ساعة الصفر والتي ستقرر من سيكون الرئيس القادم لتركيا رجب طيب أردوغان، أم منافسه المدعوم من 6 أحزاب قوية كمال كليجدار أوغلو، تشتد المنافسة بين الخصمين.

وفي سياق موجبات الدعاية الانتخابية وقف أردوغان أول من أمس على مدرج مطار أتاتورك الدولي القديم في إسطنبول، حشود هائلة أمام حشود كبيرة تحمل أعلام تركيا الحمراء وصوره للاستماع لخطاب القاه قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية.

وعلى غرار منافسه أوغلو، عقد أردوغان في نهاية الأسبوع الأخير من الحملة تجمعا حاشدا في العاصمة الاقتصادية للبلاد التي ترأس بلديتها من 1994 إلى 1998، وقال أمام أنصاره “إسطنبول إذا قلت نعم، فسننتصر بالتأكيد”.

ويأمل كل من أردوغان (69 عاما) الذي قضى 20 عاما في السلطة، وخصمه كليجدار أوغلو المدعوم من 6 أحزاب، في حسم الانتخابات من جولتها الأولى في 14 الشهر الحالي.

وقد اختار الرئيس التركي موقع المطار القديم -وهو المهجور منذ العام 2018 لصالح مطار إسطنبول الضخم على شواطئ البحر الأسود- في إشارة إلى المشاريع العملاقة التي طبعت فترة حكمه.

وفي اليوم السابق، اختار كليجدار أوغلو الجانب الآسيوي للمدينة، وعقد تجمعه في حديقة تطل على بحر مرمرة.

وبموجب القانون الانتخابي، بإمكان المرشحين عقد تجمعات حتى السبت المقبل، عشية التصويت، وسيعقدان خلال ذلك تجمعين في العاصمة السياسية أنقرة. ولكن يحظر منذ الأربعاء القادم نشر نتائج استطلاعات الرأي.

وجمهور أردوغان يتميز بأنه يمثل كل الأجيال، وقد أتى كثيرون مع عائلاتهم أول من أمس لدعمه على مدى ساعة ونصف برفقة أطفالهم، كما حضرت مجموعات من الشباب.

وأعلن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان عن “اجتماع القرن”، مؤكدا حضور أكثر من مليون شخص جاء عدد كبير منهم عبر 10 آلاف حافلة مستأجرة من 39 بلدية في إسطنبول.

وقال الرئيس التركي منتقدا خصومه “لم يزرعوا حتى شجرة أو يضعوا حجرا واحدا”، مضيفا وسط صيحات مؤيديه وأنصاره، “لقد أعدنا تشكيل البلد”.

وهذا ما دفع صالح أوزتورك وهو موظف يبلغ 45 عاما للقدوم ودعم أردوغان. يقول صالح “أنا معجب بما قام به، المشاريع الضخمة”، مشيرا إلى المستشفيات والجسور والطرق السريعة، ومضيفا “إذا فازت المعارضة سينتهي أمرنا”.

بدوره، يقول جمعة دمير (44 عاما) حاملا بالونات بيضاء “لقد فعل كل ما يجب القيام به”.

ويتابع الرجل الذي جاء مع زوجته زبيدة وابنتيهما الصغيرتين “كنا في حال سيئة من قبل، واليوم لدينا كل شيء: الحرية والرفاه”.

بدورها، تبتسم خيرية كيفال (68 عاما) قائلة “يشرفني أن أكون هنا”، وتضيف المرأة التي تعاني إعاقة وجاءت في حافلة استأجرها حزب العدالة والتنمية “لقد عرف كيف يخدم البلد”.

وفي اليوم السابق، وأمام عشرات الآلاف من المؤيدين المتحمسين بالقدر نفسه، بشر كمال كليجدار أوغلو برياح التغيير.

وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك وهو أكبر قوة معارضة حاليا “هل أنتم مستعدون للتغيير؟ هل أنتم مستعدون لتحقيق الديمقراطية؟”.

وأضاف “معا سنحكم البلد بالحكمة والفضيلة. سأحضر الربيع، أعدكم”.

وخلال التجمع، تحدث بإسهاب رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري الذي انتزع إدارة المدينة العملاقة من حزب العدالة والتنمية العام 2019.

يذكر أن إمام أوغلو الذي يحظى بشعبية كبيرة، منع من الترشح للرئاسة على خلفية صدور حكم قضائي بحقه، واستأنفه. وهتف الحشد “حقوق، قانون، عدالة”.

وقال العامل المتقاعد يونس منصور (75 عاما) حاملا العلم التركي “بسبب أردوغان يقبع أبرياء في السجن”، معربا عن أمله في أن يؤدي انتصار المعارضة إلى عودة “الحرية والديمقراطية”.

ويبدي ثابت (55 عاما) ثقته في أن “كليجدار أوغلو سيفعل الصواب”.

ورغم أنه يبلغ 74 عاما، اجتذب كليجدار أوغلو الكثير من الشباب ومنهم ألينا إردم (20 عاما) التي تقول بحماسة “إنه مثلنا. إنه يفهم الناس”.

وتقول ماجدة طوسون (24 عاما) الموظفة في سوبر ماركت إن “كليجدار أوغلو سيرفع مكانة المرأة”.

وترى الشابة التي جاءت من حي أيوب المحافظ، أن مواقف حزب الشعب الجمهوري شديدة العلمانية والمناهضة للحجاب “باتت شيئا من الماضي”.

وتضيف “لست قلقة على الحجاب” بل من إعادة انتخاب أردوغان.-(وكالات)