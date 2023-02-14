على جليد رقيق

معاريف

البروفيسور غابي فيمان

صعد نتنياهو على السلام بشكل متوقع: في المرحلة الأولى كانت هذه شرطة إسرائيل، عندما أدارت ضده التحقيقات وكانت هجمات نتنياهو على الشرطة ومحققيها فظة وركزت ايضا على المفتش العام للشرطة في حينه روني ألشيخ. لكن عندها رفعت توصيات الشرطة الى النيابة العامة. فصعد نتنياهو مرحلة وبدأ يهاجم النيابة العامة ورجالها. قرار النيابة العامة تقديم نتنياهو الى المحاكمة في ثلاثة بنود اتهام رفع الى اقرار المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت. نتنياهو هو الاخر وجوقة المتحدثين باسمه ارتفعوا مرحلة. مندلبليت كان هدفا لحملة منفلتة العقال وعديمة الحدود. وكانت المرحلة التالية المحاكم. بدأت الهجمة مع بدء المحاكمة عندما ظهر نتنياهو في بوابة المحكمة، يرافقه الموالون له والقى خطابا ادعى فيه بان التحقيقات ضده “لوثت وحيكت” لاجل تغيير حكم اليمين. من هنا وصلنا الى المرحلة التالية في سلم الدمار: التشكيك بجهاز القضاء.

الهجمة في هذه المرحلة هي في محورين: الأول ضد الإجراءات القضائية ضده، القضاة في محاكمته ومجرد وجود المحاكمة. المحور الثاني والاخطر هو تخريب جهاز القضاء في اسرائيل. لكن هذه المرة لم يقدر نتنياهو ثمن الهجمة: المخطط الذي عرضه يريف لفين كان هداما ليس فقط لجهاز القضاء فهو يدمر اساسات النظام وهذه الاجراءات تنطوي على اثمان اقتصادية واجتماعية، دبلوماسية وأمنية باهظة. نتنياهو الذي لا يتميز في اوضاع الضغط، يرى المظاهرات الجماهيرية التي ستتعاظم مع اضرابات واجراءات اكثر حدة، سمع توبيخات زعماء العالم، يقرأ معطيات نقل الاستثمارات من اسرائيل والتصنيفات الائتمانية، يرى عرائض الاقتصاديين، الطيارين، رؤساء الاكاديميا ويعرف جيدا انه دخل الى زقاق ضيق جدا، مسدود.

ماذا سيفعل نتنياهو؟ سيبحث عن احبولة إعلامية للخلاص. حدث يحرف السياقات ويجتذب الحماسة، الاهتمام الجماهيري والتغطية الإعلامية العالمية. هذه الاحبولة ستأتي له من السماء او المصير (كوارث طبيعية، وباء على نمط الكورونا، تصعيد حرب روسيا واوكرانيا في أوروبا وما شابه). لكن الزمن قصير ونتنياهو لا يمكنه أن ينتظر رحمة السماء. يتعين عليه ان يبادر الى الاحبولة، احبولة حياته. الاحابيل ليست جديدة على نتنياهو. لكن ماذا يمكن أن تكون الاحبولة التي تنقذ نتنياهو وتثبته كزعيم رائد؟ السيناريو الأول هو تصعيد تجاه ايران. عدو خطير حياله يمكن لنتنياهو ان يرص الصفوف، يعيد تصميمم الاجندة الاعلامية والجماهيرية. صحيح للتصعيد حيال ايران توجد اثمان خطيرة للتدهور في منزلق سلس الى حرب شاملة مع قوة عظمى مزودة بمنظمات على حدودنا. لكن نتنياهو سبق أن سار غير مرة على جليد رقيق، وإيران كانت دوما بالنسبة له عدوا استعماليا. أمام بديل تحطم المجتمع في اسرائيل المخرج المحتمل للتراص امام عدو مشترك حتى لو كان الاكثر خطورة هو بديل محتمل.

احبولة معتدلة اكثر هي أزمة أمنية محلية. يمكن بسهولة اشعال يهودا والسامرة: خطوات متطرفة من المبادرات الاستيطانية، ضربة عسكرية غير ملجومة بإسم الحرب ضد العنف في المناطق، صدام مع قيادة السلطة الفلسطينية وتشديد الخطوات الاقتصادية. كل هذه يمكنها أن تؤدي الى انتفاضة او اشتعال. يمكن أن تضاف الى هذا سيناريوهات اخرى مثل المبادرة الى ازمة مع حماس الى قطاع غزة او المبادرة الى مواجهة مع حزب الله في الشمال. هذه مواضيع تنطوي على اثمان باهظة وخطيرة حقيقية على وجود اسرائيل. لكن من يحشر الى الحائط، ويضغط من كل اتجاه، ويهدد من شركائه وزملائة يعرف تعاظم المعارضة في اسرائيل وفي العالم – يحتمل ان يكون هذا هو الخيار الأخير.