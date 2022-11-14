على حساب المواطنين العاملين

هآرتس

أسرة التحرير 14/11/2022

واضح ان الاحزاب الحريدية تحتفل بنجاحها في الانتخابات وتشعر بقوة سياسية. هكذا فقط يمكن أن نفهم المطالبات غير المسبوقة التي تطرحها في المفاوضات الائتلافية. وعلى الرغم من أن المطالبات تعرض كرفع لجور مزعوم احاقته بهم الحكومة المنصرفة، فإن هدفها عمليا واحد: تثبيت اسوار الغيتو الحريدي وتعزيز الحكم الذاتي الذي يعيش على حساب اموال الضرائب التي يدفعها المواطنون العاملون.

وكان المطلب المركزي هو رفع المخصص الشهري لشباب المدارس الدينية ولطلاب الدين. 50 ألف من شباب المدارس الدينية العُزاب يتلقون اليوم مخصصا من 380 شيكل في الشهر، و 100 الف طالب دين معظمهم ارباب أسر، يتلقون 680 شيكل في الشهر. طالبت الكتل الحريدية – وطلبهم استجيب منذ الآن من رئيس الوزراء المرشح بنيامين نتنياهو – لمضاعفة المخصص تقريبا: من 380 شيكل الى 730 ومن 680 شيكل الى 1.314 شيكل في الشهر. ولما كان اجمالي ميزانية الدعم للمتعلمين الحريديم كبار السن هو 1.15 مليار شيكل فإن معنى رفع المخصص هو علاوة نحو مليار شيكل في السنة.

فضلا عن مخصصات المتعلمين تتضمن قائمة المطالب الكبرى عشرات في المئة في ميزانيات المدارس الحريدية ومساواتها بالميزانية التي تتلقاها المدارس الرسمية. كل ذلك رغم حقيقة أن الحريديم يصرون على الا تعلم هذه المدارس المواضيع الاساسية والا تراجع او تكون تحت الرقابة. معنى هذا المطلب هو الغاء احد الحوافز الوحيدة لدفع الحريديم لان يتعلموا المواضيع الاساسية وبذلك ينخرطون في سوق العمل.

الى جانب ذلك تطالب الاحزاب ايضا بمساواة اجر المعلمين الحريديم بالاجر الذي تقرر في اصلاح “افق جديد”. بمعنى مضاعفة أجر المعلمين الحريديم الى نحو 14 الف شيكل في الشهر رغم أن الكثيرين من هؤلاء المعلمين لا يستوفون الشروط الاكثر اساسية باللقب الاكاديمي ولا يطيعون تعليمات الاصلاح المتعلقة بالاستكمال الدراسي، ساعات العمل وغيرها.

تستهدف هذه المطالب الثلاثة أن تضمن للحريديم مواصلة اعاشة جهاز تعليم انعزالي لا يدفع قدما الانخراط في سوق العمل. يبدو أن هدفها معاكس تماما: الابقاء على اكبر قدر ممكن من الرجال الحريديم خارج سوق العمل في صالح استمرار تعليم التوراة في المدارس الدينية.

نتنياهو يفهم جيدا الضرر الذي في الاستجابة لهذه المطالب. وهو يعرف ان في ذلك ما يمنح حافزا لآلاف الاشخاص الا يتعلموا، الا يعملوا وان يعيشوا على حساب الآخر. كما يعرف نتنياهو، بانه على مدى الزمن، وبسبب حقيقة أن الجمهور الحريدي سيشكل ثلث السكان حتى العام 2065، سيضطر الثلثان الاخران في مواصلة تمويل هذه السخافة. ولكن لدى نتنياهو كالمعتاد، فان بقاءه السياسي يسبق دوما رفاه باقي مواطني الدولة.