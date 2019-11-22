السلايدر الرئيسيمحافظاتمعان

على خلفية مشاجرة.. إصابة في إطلاق نار داخل مستشفى معان

منذ 4 ساعات
إطلاق نار - (أرشيفية)
إطلاق نار - (أرشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

معان- الغد- أصيب عامل وافد، اليوم الجمعة، إثر إطلاق النار عليه داخل مستشفى معان الحكومي، حيث كان يتواجد للعلاج من إصابة سابقة في مشاجرة مع أحد الأشخاص.

وفي التفاصيل، قال شهود عيان لـ”الغد”، إنّ “خلافًا نشب بين شخصين أحدهما وافد، ما أدى إلى تشابك في الأيدي نتج عنه إصابة الثاني بجروح، نقل على إثرها إلى مستشفى معان الحكومي لتلقي العلاج”.

وأضاف الشهود أنّه “وأثناء تواجد العامل داخل المستشفى، قام الطرف الثاني في المشاجرة بملاحقته وإطلاق النار  عليه حيث كان يتلقى العلاج، وإصابته بعيار ناري في منطقة القدم”.

من جهتها، أشارت مصادر أمنية في المحافظة إلى أنّ “مديرية الشرطة فتحت تحقيق بالحادثة للوقوف على أسبابها”.

مقالات ذات صلة

الملكة بعد تسلم الملك جائزة نيويورك: كم نحن محظوظون بك

منذ 32 دقيقة
مستشفى الرويشد الحكومي -(أرشيفية)

“الصحة” تنفي المعلومات الواردة في فيديو متداول لمستشفى الرويشد

منذ ساعة واحدة

“التشريع والرأي” يوضح حول تعيين رئيس ديوان المحاسبة

منذ 3 ساعات

الملك من أميركا: آمنوا بشعوبكم امنحوا الشباب محبتكم واهتمامكم لجعل العالم مكاناً أفضل

منذ 3 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock