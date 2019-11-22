على خلفية مشاجرة.. إصابة في إطلاق نار داخل مستشفى معان

معان- الغد- أصيب عامل وافد، اليوم الجمعة، إثر إطلاق النار عليه داخل مستشفى معان الحكومي، حيث كان يتواجد للعلاج من إصابة سابقة في مشاجرة مع أحد الأشخاص.

وفي التفاصيل، قال شهود عيان لـ”الغد”، إنّ “خلافًا نشب بين شخصين أحدهما وافد، ما أدى إلى تشابك في الأيدي نتج عنه إصابة الثاني بجروح، نقل على إثرها إلى مستشفى معان الحكومي لتلقي العلاج”.

وأضاف الشهود أنّه “وأثناء تواجد العامل داخل المستشفى، قام الطرف الثاني في المشاجرة بملاحقته وإطلاق النار عليه حيث كان يتلقى العلاج، وإصابته بعيار ناري في منطقة القدم”.

من جهتها، أشارت مصادر أمنية في المحافظة إلى أنّ “مديرية الشرطة فتحت تحقيق بالحادثة للوقوف على أسبابها”.