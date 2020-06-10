على شواطئ العقبة.. مشاهد غير مالوفة تثير دهشة الصيادين وروّاد البحر

أحمد الرواشدة

العقبة- فرضت كائنات بحرية لم تكن مشاهدتها مألوفة على شواطىء العقبة دهشة رواد البحر من صيادين وعاملين في القطاع البحري وكأنها في محمية بحرية عالمية.

وزارت مؤخراً شواطىء مدينة العقبة عشرات الدلافين واكبر الاسماك القرش والمعروف بـ” الحوت البتان” في منظر استثنائي نادر مفعم بالجمال والحياة عندما تراقصت الدلافين على سطح البحر بأصواتها العالية مقدمة لوحة فريدة بالحركات الاستعراضية فوق وتحت الماء.

وقال الصياد الدكتور مروان شريم ان الدلافين كانت قريبة من قاربه تلهو وتلعب دون ان تؤذي احد، مؤكداً انه وثق كل حركات الاستعراض التي قامت بها الدلافين على الشاطىء ونشر معظم المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي كجزء من واجبه تجاه مدينة العقبة بالترويج السياحي لها كمدينة امنة بيئيا خاصة في ظل جائحة كورونا.

وبين شريم ان عدد المتابعين لفيديوهات الدلافين تجاوزت مليون مشاهد ومئات تعليقات لاشخاص من دول اروبية واجنبية وعربية تشير الى البيئة البحرية الامنة في خليج العقبة والاشادة بعدم ايذائها او اصطيادها تدل على مستوى الوعي لدى رواد الشاطىء.

وشكلت وصول عشرات الدلافين في العقبة حالة نادرة لدى البيئيين البحريين واخذ المواطنون يتداولون الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض رواد البحر الذين شاهدوها واستمتعوا بمناظرها الخلابة التصور بمحاذاتها والمناداة عليها.



وبين الغواص المصور الكابتن محمد القطاونة ان في كل سنة يزور العقبة تلك الكائنات البحرية والتي تطفوا على سطح البحر وتقترب من الشاطىء، حيث نقوم كفريق غطاسين بالتقاط اجمل الصور للدلافين وسمك القرش الحوت البتان والاقتراب منها كونها كائنات بحرية اليفة وغير مؤذية وتحب الانسان وتلهو معه.

وبين القطاونة ان سيشارك صوره الملتقطة مع الدلافين والسمك البتان بمسابقات عالمية بالاضافة الى نشرها في مجلات دولية ترويجياً لمدينة العقبة على ان خليجها يمتاز بالتنوع الحيوي البحري وبشكل امن ونظيف.

وترجع أهمية البحر الأحمر إلى أنه طريق تجاري مهم جدا منذ أقدم العصور التاريخية ، لكنه أيضًا غني ومُتنوّع فى الحياة البحرية والشعاب المرجانية المُتناثرة على طول الأرصفة الصخرية الضحلة التى تجعل البحر مليئــًا بالهداب ، وهي الأجمل على الإطلاق على مستوى العالم ، وتعتبر مركز جذبٍ للغطّاسين والسياح خاصة خليج العقبة بعد انشاء مأول جديد للمرجان والتي يتميز بغزارته ونموه بشكل كبير مميز بألوانه الزاهية.

خبراء بيئيون اكدو ان وجود هذه الكائنات البحرية في خليج العقبة يدل على نظافة البحر بالاضافة الى وجود مغذيات من اسماك اخرى ، وهذا ما ذهب اليه الخبير البيئي من الجمعية العلمية الملكية لحماية البيئة البحرية محمد الطواها الذي اكد أن ثمة مسؤولية كبيرة للحفاظ على هذه الكائنات الرائعة، وهي مدرجة على قائمة الحيوانات البحرية الممنوع صيدها أو التعرض لها، خصوصا وأن الاردن وقع على اتفاقية في العام 2004 للحفاظ على الثدييات البحرية.

ويشير الطواها أن الدلافين ظهرت على بعد ٢٠٠ متر من الشاطىء الجنوبي وبقيت بالقرب من المراكب والقوارب اكثر من ساعة ثم غادرت الى مكان اخر بعد ان قامت بحركات استعراضية مثيرة، مؤكداً ان سبب قلة مشاهدة الدلافين يعود الى القتل المتعمد، انخفاض عدد الاسماك، التمدد العمراني وردم البحر عند الشواطئ، استعمال شباك الجرف التي يعلق فيها الدولفين وتتسبب باختناقه ونفوقه، وهذا الامر خلق نوعا من ” العداوة” غير المقصودة في أحيان كثيرة ما بين الصياد والدلافين في دول كانت تشاهد فيها الدلافين.

وللدلافين لغتها الخاصة التي تتكون من 32 صوتاً، فهي تطلق أصواتها مرتفعة ثم تستقبل صداها لتحديد اتجاه وبُعد الأشياء من حولها، وتستخدم ذلك من أجل البحث عن الطعام والسباحة في البحر، وهذا يعني انها تستخدم صوتها لتحديد الاتجاهات.

والدلافين من أجمل الكائنات الاجتماعية الموجودة في البحار، ولعلها الأكثر مودة تجاه الانسان، وتتمتع بنظام تخاطب في ما بينها وكذلك بنطام توجيه راداري يشبه السونار تحدد من خلاله الخطر الذي يحيط بها.

وناشد الطواها الصيادين ورواد البحر بعد التعرض لهذه الكائنات والمحافظة على هذه المخلوقات الرائعة والتبليغ في حالة مشاهدتها، وفي اي مناطق، كذلك الامر في حال نفوق احدها او تعرضه لخطر ما.

وبالنسبة لسمكة الحوت البتان وهو اكبر انواع اسماك القرش وأكبر الأسماك على الإطلاق، وقد يصل طوله إلى 12.65 متر ويبلغ وزنه 21.5 طن، ويتم العثور على أسماك القرش الحُوت في المحيطات الاستوائية والدافئة وتعيش في البحار المفتوحة، ويصل عُمرها إلى حوالي 70 عاماً حسب الطواها .

وتعتبرمن الأسماك المسالمة والصديقة للإنسان وعلى الرغم من ضخامة أحجامها وكبر حجم فمها، فإنها تتغذى أساساً وإن لم يكن حصراً على العوالق والنباتات الميكروسكوبية والحيوانات والأسماك الصغيرة.

ويزور البتان العقبة مرة أو مرتين خلال العام الواحد، مما يتيح الفرصة للسباحين والغواصين الاستمتاع بمرافقته وتصويره.