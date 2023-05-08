على عتبة يوم النصر روسيا تحاول استحضار روح انتصارها على النازية في حربها على أوكرانيا

عواصم – على بعد يوم واحد من يوم النصر تبذل روسيا كل استطاعتها لتحقيق تقدم ميداني في حربها على أوكرانيا لتحتفل به.

فقد قال مسؤولون روس أمس إن بلادهم شنت موجة من الضربات الجوية بالمقاتلات والطائرات المسيرة والصواريخ على كييف ومدن أوكرانية أخرى، مما أدى لسقوط قتلى وانهيار مبان شاهقة وإلحاق أضرار بالبنى التحتية، فيما أعلنت أوكرانيا حالة التأهب الجوي في عموم البلاد.

ويأتي القصف المكثف قبيل عطلة يوم النصر الذي تحتفل فيه روسيا بهزيمة ألمانيا النازية في التاسع من أيار (مايو) العام 1945.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تحديثها الصباحي بشأن الحرب إن ما يصل إلى 16 ضربة صاروخية استهدفت مدن خاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا، بالإضافة إلى تعرض مواقع أوكرانية ومناطق مأهولة بالسكان لنحو 61 ضربة جوية و52 قذيفة صاروخية.

وأضافت أن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت 35 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا وهي من طراز شاهد الإيرانية.

وقال عمدة كييف إن الروس شنوا أكبر هجوم على المدينة بـ 60 طائرة مسيرة “وأسقطنا 36 منها الليلة الماضية”، مضيفا أن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في المدينة كما لحقت أضرار بمستودع وقود وبسيارات وأبنية وبنية تحتية.

وقال الجيش “للأسف، سقط قتلى وجرحى من المدنيين وتهدمت مبان شاهقة ومنازل ولحقت أضرار بالبنية التحتية المدنية”.

وذكر شهود عيان أنهم سمعوا انفجارات عديدة في كييف، وأفاد مسؤولون محليون أن أنظمة الدفاع الجوي صدت الهجمات.

وبعد إطلاق إنذارات من الضربات الجوية لساعات في ما يقرب من ثلثي الأراضي الأوكرانية، قالت وسائل الإعلام إن هناك دوي انفجارات في منطقة خيرسون في الجنوب وزابوريجيا جنوب شرق البلاد.

وقال فلاديمير روجوف المسؤول الذي عينته روسيا في زابوريجيا، إن القوات الروسية قصفت مستودعا وموقعا للقوات الأوكرانية في مدينة أوريخيف الصغيرة.

واشتعل حريق في مستودع مواد غذائية بمدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود.

وفي باخموت، قال الجنرال الأوكراني الذي يقود الدفاع عن المدينة المحاصرة إن روسيا كثفت قصفها على أمل الاستيلاء عليها بحلول اليوم الثلاثاء، بعد أن تخلت مجموعة فاغنر على ما يبدو عن خطط الانسحاب منها.

وتأتي الهجمات الجديدة بينما تستعد موسكو لاستعراض يوم النصر اليوم الثلاثاء، في مناسبة مهمة للرئيس فلاديمير بوتين الذي استحضر روح الانتصار السوفيتي على ألمانيا النازية متهما أوكرانيا بأنها في قبضة نوع جديد من الفاشية.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني في منشور على تيليجرام “يجب أن نكون دائما مستعدين لغدر العدو وللدفاع”.

ومن جانبه، توقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن تهزم روسيا في النزاع ضد بلاده “كما هزمت النازية” في الحرب العالمية الثانية، وذلك في تصريحات أمس في ذكرى انتصار الحلفاء على ألمانيا في الثامن من أيار(مايو) 1945.

وقال زيلينسكي في شريط فيديو “كل الشر القديم الذي تعيد روسيا الحديثة إحياءه، سيهزم كما هزمت النازية”، مضيفا “كما دمرنا الشر معا في حينه، نقوم حاليا بتدمير شر مماثل معا”.

ومن ناحية أخرى، قصفت القوات الأوكرانية ثمانية مواقع روسية في سومي بشمال شرق أوكرانيا أول من أمس، حسبما ذكرت الإدارة العسكرية الإقليمية في منشور على فيسبوك.

كما تم تكثيف الضربات في الأسبوعين الماضيين على أهداف روسية، خاصة في شبه جزيرة القرم.

وأعلن جهاز أمن الدولة الروسي اعتقال 3 أشخاص حاولوا تخريب سكة القطارات في مقاطعة تشيلابينسك جنوب الأورال.-(وكالات)