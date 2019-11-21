على ماذا حصلت الزائرة مليون إلى البترا.. تعرف على قائمة الهدايا

حسين كريشان

البترا – وصلت السائحة رقم مليون إلى مدينة البترا الأثرية لهذا العام، الخميس، لأول مرة في تاريخ السياحة في المدينة الوردية.

وأعلن في احتفالية كبيرة، شهدتها المدينة الأثرية اليوم، أن الأميركية السون كاري هي الزائرة رقم مليون إلى البترا.

وحصلت أليسون على شھادة تبین انها الزائر الملیون لأول مرة في تاریخ البترا، وكذلك تذكرة مجانیة لزیارة البترا طوال الحیاة متى رغبت بذلك، بالإضافة إلى رحلة مجانیة للعودة للأردن.

إلى ذلك، كرمت السلطة خلال الاحتفالیة القطاع السیاحي والمجتمع المحلي وموظفي السلطة وكل من ساھم بھذا الانجاز الذي یعتبر جھدا تشاركیا من الجمیع، وإضاءة منطقة الاحتفال بالشموع وانتهت الاحتفالیة بإطلاق الألعاب الناریة.