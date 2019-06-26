حياتناصحة وأسرة

على ماذا يدل تغير لون الأظافر للأخضر؟

منذ ساعتين

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الغد- قال الدكتور فيلهيلم برايتنبرغر إن ‫الأظافر التي تتمتع بالصحة تزهو بلون وردي، محذرا من أن تغير لون ‫الأظافر يدق ناقوس الخطر؛ حيث إنه ينذر بالإصابة بأمراض خطيرة.

‫وأوضح الممارس العام الألماني كما نقلت الجزيرة أن اصفرار الأظافر يشير إلى ‫الإصابة بمشاكل الكبد أو الصفراء، بينما يدل اللون الأخضر على عدوى ‫الفطريات أو البكتيريا.

‫وأضاف برايتنبرغر أن اللون البني أو الأزرق المائل للأسود ينذر بالإصابة ‫بسرطان الجلد، كما أن اللون الأسود قد يرجع إلى تعرضها لكدمة قوية ‫مثلا، وفي هذه الحالة غالبا ما يتلاشى التغير اللوني من ‫تلقاء نفسه.

‫‫وعلى أية حال، ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫التغيرات اللونية للأظافر.

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