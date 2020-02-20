على ما يدل بروز الكرش رغم اتباع نظام غذائي صحي؟

الغد– قالت الجمعية الألمانية لعلم الغدد الصماء إن دهون البطن “الكرش” -التي تنشأ على الرغم من اتباع نظام غذائي صحي والمواظبة على ممارسة الرياضة- تنذر بالإصابة بقصور الغدة الدرقية.
من جهته قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية- كما نقلت الجزيرة- إن زيادة الوزن غير المبررة، أي التي لا ترجع إلى تناول كميات كبيرة من الطعام، أيضا تنذر بقصور الغدة الدرقية.
وأوضح أن قصور الغدة الدرقية يحدث بسبب نقص هرمون الثيروكسين، والذي يتسبب في بطء عملية الأيض (التمثيل الغذائي)، ومن ثم زيادة الوزن.
وإلى جانب زيادة الوزن، تشمل أعراض قصور الغدة الدرقية أيضا شحوب البشرة وجفافها وتقصف الشعر وتساقطه والإمساك المزمن وتراجع القدرة على التركيز وبذل المجهود والتعب والخمول واضطرابات النوم واضطرابات الدورة الشهرية.
لذا ينبغي استشارة اختصاصي غدد صماء فور ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من الإصابة بقصور الغدة الدرقية.