حياتناصحة وأسرة

على ما يدل بروز الكرش رغم اتباع نظام غذائي صحي؟

منذ ساعة واحدة

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الغد– ‫قالت الجمعية الألمانية لعلم الغدد ‫الصماء إن دهون البطن “الكرش” -التي تنشأ على الرغم من اتباع نظام غذائي صحي ‫والمواظبة على ممارسة الرياضة- تنذر بالإصابة بقصور الغدة الدرقية.

من جهته قال المركز الاتحادي الألماني للتوعية الصحية- كما نقلت الجزيرة- إن ‫زيادة الوزن غير المبررة، أي التي لا ترجع إلى تناول كميات كبيرة من ‫الطعام، أيضا تنذر بقصور الغدة الدرقية.

‫‫وأوضح أن قصور الغدة الدرقية يحدث بسبب نقص هرمون ‫الثيروكسين، والذي يتسبب في بطء عملية الأيض (التمثيل الغذائي)، ومن ثم ‫زيادة الوزن.

‫وإلى جانب زيادة الوزن، تشمل أعراض قصور الغدة الدرقية أيضا شحوب البشرة ‫وجفافها وتقصف الشعر وتساقطه والإمساك المزمن وتراجع القدرة على التركيز ‫وبذل المجهود والتعب والخمول واضطرابات النوم واضطرابات الدورة الشهرية.

‫لذا ينبغي استشارة اختصاصي غدد صماء فور ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من ‫الإصابة بقصور الغدة الدرقية.

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