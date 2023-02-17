رشا كناكرية

عمان- لطالما كانت عرين (29 عاما) تقابل الفعل بمثله، على حد قولها، فهي تعترف أنها تتأخر في الرد متعمدة أحيانا على بعض رسائل صديقاتها، وهذا الأمر نتيجة تأخرهن في الرد عليها بداية، وتقول “مثل ما أنا استنيت لازم يستنوا”، والتصرف ذاته أيضا ينسحب على تصرفات أخرى، من باب أن يشعروا بما شعرت به.

وتعتقد عرين أنه أمر مقبول وكثيرون يفعلون ذلك، ولكنها لا تضعها في خانة الانتقام، بل هي معاملة بالمثل، وفق قولها، مبينة أن الأمر يشعرها بالراحة ولو لبعض الوقت.

ويتفق معها إبراهيم (33 عاما)، بأنها أفعال بسيطة ولا تؤذي أحدا، ولكنها تجعل الآخر يختبر الشعور ذاته، مبينا أنها بالمقابل قد تدفع البعض لتصحيح أفعالهم كأن لا يتأخروا في الرد أو الالتزام بالموعد المتفق عليه لتجنب حصول ذلك مرة أخرى.

ويذكر إبراهيم أحد المواقف التي عاشها مع صديقه عندما تأخر عليه في موعد اتفقا عليه، بالمقابل في الموعد الثاني بينهما، تعمد بأن يتأخر، بل إنه وصل وبقي في سيارته لبعض الوقت، وهو يعلم أن صديقه ينتظره في المكان، ولكن ليحس بالشعور ذاته الذي مر به في المرة الأولى، فهو أمر يشعره بالراحة، ويجعل الآخر أكثر التزاما.

وبين الفعل بالمثل وعيش الشعور ذاته، يتخبط الإنسان في تصرفاته ليكون بذلك شعور “الانتقام الخفي” حاضرا في التفاصيل بلا إدراك منا، بل إن البعض لا يعترف به، لكن هل هذا الانتقام البسيط وغير المؤذي قد يتطور مع الوقت؟

ولعل معظمنا يقدم على ذلك الأمر دون إدراك، وقد يشعر الشخص بحلاوة الانتقام بعد التأخر في الرد على رسائل أحد الأصدقاء أو مقابلته ليشعره بالشعور ذاته من الانتظار، من مبدأ الفعل بالمثل، ولكن تحت هذا الغطاء قد يختبئ الانتقام.

عالم الأحياء والمختص في السلوك البشري الدكتور خالد غطاس، تحدث عن هذا الشعور بهدف تسليط الضوء عليه والتوعية منه وتصحيحه من خلال مقطع فيديو شارك فيه آراءه وخبرته في السلوكيات البشرية مع رواد السوشال ميديا، ويقول “إن هنالك شعورا كبيرا يتحكم في تصرفات الإنسان ولمدى بعيد؛ حيث إن معظم البشر لا يعترفون حتى بوجوده ويحركهم بطريقة معينة، ألا وهو شعور “الانتقام”، فهو شعور مر ولكنه حلو في الوقت ذاته عند بعض الأشخاص”.

ويشير غطاس إلى أن هذا الشعور هو للأسف “الوقود” لمعظم تصرفات الإنسان، موضحا أن الشخص إذا تأخر أحدهم بالرد عليه، يتعمد في المرة المقبلة عند مراسلته بالتأخر عليه، وذلك من الأمثلة البسيطة والكثيرة، ليصبح الانتقام وكأنه الهدف.

ويتابع “بينما إذا كان هذا النوع من الانتقام وقودا لنا لنصنع قصص النجاح في وقتها نستخدمه لنصل لهدف آخر ومن جانب إيجابي”، مؤكدا بذلك أنه يجب أن ندرك وجوده بتصرفاتنا وأن نكون يقظين إذا كان يحمل تأثيرا سلبيا فنبتعد عنه.

ومن الجانب النفسي، تبين الاختصاصية النفسية عصمت حوسو، أن الانتقام شعور سلبي ويؤذي صاحبه قبل أن يؤذي الشخص الذي يريد الانتقام منه، موضحا أنها ترفض الانتقام، وعندما يأتيها أشخاص مروا بأزمة ويردون فعل الشيء ذاته، تحاول أن تجعلهم يدركون أضراره وتوجههم لطريق الهدوء والراحة.

ومن جهة أخرى، فهي تقبل بمبدأ الأخذ بالحق، لذلك ترفض أن تسميه “انتقاما”، مبينة أن أخذ الحق هو حرفة، فالإنسان الذي لديه حق ويسكت عنه، يجعل الأشخاص بذلك يتمادون معه، لذلك فإن الشخص الذي لا يطالب بحقه ويسمح للأشخاص بالتمادي معه، هو بذلك يقدم لهم مجالا بأن يعيدوا تكرار الخطأ بحقه مرارا وتكرارا.

وتلفت حوسو إلى أهمية التمييز بين مستويين من أخذ الحق، ففي حالة التأخر بالرد أو عدمه والفعل بالمثل على مبدأ “وحدة بوحدة”، فهذا ليس انتقاما، إنما ردة الفعل بفعل مشابه له.

وتشير حوسو الى أن سياسة “وحدة بوحدة” هي أسوأ تعامل بين البشر لأنها تؤثر على الرحمة والتعاطف الإنساني بينهم، وتقول “البادئ أرحم وليس البادئ أظلم”، ولكن هذا لا يعني بأن نسمح لمن أمامنا بأن يهمشنا أو يقلل من احترامنا.

وتؤكد حوسو ضرورة “التماس العذر” بمعنى إعطاء المبرر، فقد يكون الشخص منشغلا أو لا يستطع الرد أو أنه رأى الرسالة ونسي أن يرد، وحتى أنه لا يريد الإجابة.

وتتابع حوسو أنه إذا تكرر الأمر في المرة الثانية، هنا يبدأ الشخص بتقليص المبررات والاحتمالات، فإذا تكرر السلوك ذاته، هنا تأتي ردة الفعل، وبالبداية يجب أن يعلن للطرف الآخر أنه منزعج من ذلك السلوك أو غيره، وانتظار الرد منه والتبرير، وفق حوسو. ويبقى الأهم، وفق قولها، إعطاء الأعذار لحين معرفة السبب الحقيقي.

وبحسب دراسة جديدة نشرت في مجلة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي، فإن الرغبة بالانتقام هي محاولة من العقل الباطن كي تتوازن المشاعر بعد أن تلخبطت والنية ليست جرح الشخص، هي بكل بساطة طريقة باطنية لشفاء المشاعر والروح.

وقد أجريت الدراسة على 1700 شخص، وهدفها كان معرفة العلاقة بين العدائية والرفض، وهكذا تبين أن الإنسان يصبح عدائياً عندما يواجه الرفض، لأن عقله الباطني يريد أن يعيد الاتزان إلى مشاعره، أي أن الانتقام يشفي مشاعرك المجروحة.

وفي تجارب عدة، اكتشف الباحثون أن الانتقام جعل الأشخاص يشعرون أفضل وغير الانتقام مزاجهم، على الرغم من أن التجارب ضمت لعبة افتراضية بين أشخاص لا يعرفون بعضهم بعضا؛ أي أن الإنسان لا يطمح للانتقام لأنه يكره الشخص أو يريد أن يؤذيه، بل لأنه يريد أن يحسن مزاجه.

وتشير حوسو الى أن الانتقام يكون إذا أخذ شخص حقه من شخص آخر وتسبب له بالأذى سواء نفسيا أو ماديا أو وجوديا، منوهة إلى أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن “العفو عند المقدرة”.

وتؤكد حوسو أن الانتقام سلبي بكل أشكاله، لأن الإنسان الذي يركز بحياته وعقله على الانتقام يفرغ طاقاته ويركز وقته وعمله وحياته على ذلك، ويعيش هو ذاته الأذى بغياب التطور والنمو والتقدم.

“فأخذ الحق حرفة”، بحسب حوسو، ولكن يجب ألا تأخذ طاقتنا ووقتنا ونركز عليها لأنها هنا تصبح انتقاما، مبينة أن هنالك فروقا فردية ولا نستطيع الحكم على شخص إذا لم يكن بإمكانه العفو أو التنازل عن حقه ووصفه باللؤم والأنانية أو بالشخص الشرير، بل الشرير الذي يركز طاقته على الانتقام ويؤذي أكثر من الأذى الذي لحق به أو يكون العقاب ورد الفعل بمستوى أعلى من الفعل.