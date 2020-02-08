على مذبح حوادث السير.. 638 وفاة و1846 مصابا العام الماضي

طلال غنيمات

عمان– بالرغم من انخفاض عدد ضحايا حوادث السير العام الماضي مقارنة بالعام 2018 بواقع 47 حالة وفاة، الا أن مختصين وخبراء بالشأن المروري أكدوا ضرورة وجود إستراتيجية متخصصة بالملف المروري تشارك بها جميع الجهات ذات العلاقة.

ووفق هؤلاء فإن الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث السير أصبحت تؤرق المجتمع، خاصة وان النسبة العظمى من الضحايا من فئة الشباب، وهو ما يستدعي تكاتف الجهود من كافة الجهات المعنية من اجل وضع وتفعيل خطة مرورية إستراتيجية تساعد وتساهم في الحد من زيادة أعداد الوفيات والإصابات، وللحد أيضا من الخسائر المادية الكبيرة في الممتلكات العامة والخاصة الناجمة عن الحوادث.

وأكدوا أن “تسجيل 34 وفاة خلال الشهر الاول من العام الحالي وحوالي 1400 اصابة، هو امر خطير وبحاجة الى دراسة مستفيضة للتحاور ووضع الحلول والتأشير لمواضع القصور وتنفيذها خلال فترة قصيرة حماية لأرواح المواطنين.

رئيس الجمعية الاردنية للوقاية من حوادث الطرق المهندس وفائي مسيس قال، ان حوادث السير هي أكبر من مشكلة، لافتا الى أننا “نتكلم عن 638 قتيلا العام الماضي بسبب وجود نوع من الإهمال”.

واضاف مسيس في تصريحات لـ “الغد” ان حوادث السير العام قبل الماضي (2018) “خلفت 685 قتيلا وهي ارقام توجب ضرورة النظر فيها وإعطاءها الأهمية الكبرى للحد من هذا الكم الهائل من الدماء وتداعياتها المادية والنفسية”.

واشار إلى ضرورة تكثيف الندوات التي تعنى بالتوعية المرورية والتغذية المرورية والثقافة المرورية للطلاب، و “تنظيم المحاضرات والندوات لإعطاء المعلومة الصحيحة للمواطن عن خطورة الحوادث وكيفية الحد من هذه الآفة، إضافة الى تكاتف جهود الأمن العام بكافة إداراته مع الدوائر الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالعملية المرورية مثل وزارة الأشغال العامة والبلديات وأمانة عمان الكبرى”.

المحامي مالك محمد المختص بقضايا حوادث السير وقضايا التأمين، قال، إن الأسباب الرئيسة لحوادث السير تتمثل بالسرعة الزائدة واستخدام الهواتف الخلوية أثناء القيادة، مشيرا إلى ارتفاع الحوادث المرورية والوفيات والناجمة عنها.

وأشار الى أن “السائق هو المسؤول الأول عن وقوعها ويتحمل المسؤولية العظمى، فيما تتحمل الطرق والمركبات النسبة الباقية”، مؤكدا ضرورة تعزيز الثقافة المجتمعية بالشأن المروري التي تشمل الأسرة والمدرسة والجامعة ومؤسسات المجتمع المدني.

الخبير في الشؤون الامنية العقيد المتقاعد بشير الدعجة قال، ان مديرية الامن العام تمتلك من العناصر البشرية المرورية المؤهلة وذات الخبرة التراكمية المقرونة بالتحصيل العلمي المتخصص في مجال السلامة المرورية، مشيرا إلى أن هناك معضلة في عدم وضع خطة إستراتيجية.

وأكد ضرورة وضع خطة إستراتيجية مرورية تشارك بها جميع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالعملية المرورية لضمان نجاحها وتطبيق وتنفيذ كافة القوانين والأنظمة المتعلقة بالعملية المرورية، وضرورة “استنهاض جهود المجلس الاعلى للمرور فيما يتعلق بالعملية المرورية برمتها”.

وأشار الدعجة إلى ان ما يقوم به جهاز الامن العام في مجال السلامة المرورية يفوق إمكاناته المادية والبشرية “ويحرث وحيدا في حقل السلامة المرورية مجاهدا صابرا، فيما بعض الجهات في سبات عميق وكأن الأمر لا يعنيها وما يسند اليهم في مجال السلامة المرورية مجرد كتب موضوعة داخل إدراجهم وعلى رفوف مكاتبهم وملفات محفوظة على حواسيبهم”.

يذكر أن مدير إدارة السير المركزية العميد مروان الحياري قال في تصريحات قبل أيام، ان “حصيلة الوفيات من ضحايا حوادث السير منذ مطلع العام بلغت 1346 حادثا نجم عنها وفاة 34 شخصا”. وبين الحياري في تصريحاته ان العام الماضي “سجل 638 وفاة و 1846 مصابا، وأن معدل حوادث السير بلغت 400 حادث يوميا في كافة انحاء المملكة”، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعتبر كبيرا جدا.

وأشار الى ان “26 % من الحوادث سببها تغيير المسرب بشكل خاطئ”، مشددا على ضرورة تغليظ العقوبة على المخالفات الخطرة في حال تكرارها، وتفعيل قانون ادارة السير المركزية المعدل. يُشار إلى أن عدد سـكان المملكة وصل الى نحو 10.3 مليون نسمة وعدد المركبات المسجلة وصل إلى مليون و637 ألفا و981 مركبة.

وحسب إدارة السير المركزية فإن السلامة المرورية في الأردن تحتل موقعا متوسطا بين دول العالم بالرغم من الزيادة في أعداد السكان والمركبات، مشيرة الى أن إجراءات وخطط واستراتيجيات مديرية الأمن العام ركزت على تأمين حركة مرورية آمنة، والحد من الازدحامات، ورفع مستوى الوعي والتثقيف المروري لدى شرائح المجتمع كافة، والنهوض بكفاءة العاملين وتوظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في مجال العمل المروري.