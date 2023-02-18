على مقياس ريختر.. هل المدارس والطلبة مستعدون؟

آلاء مظهر



عمان– باتت عبارة “على مقياس ريختر”، جملة متكررة عقب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية، وصار يرافق تلك الجملة سؤال مهم: هل نحن مؤهلون بالشكل الكافي لمواجهة أو التحوط لدى وقوع الزلازل؟

بدورها، لا تسلم المدارس والطلبة من هذا السؤال، حيث تتجه الأسئلة حول مدى قدرة المدارس على مقاومة الأنشطة الزلزالية، سيما ذات المستويات الخطرة على مقياس ريختر، كالذي ضرب جنوب تركيا وشمال سورية في 6 شباط (فبراير) الحالي، والذي بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، فضلا عن مئات الهزات الارتدادية العنيفة، فهل لدى طلبتنا وكوادرنا التعليمية والادارية المدرسية المعرفة اللازمة بكيفة التعامل والتصرف في حال حدوث الزلازل؟

ومما يزيد القلق أنه منذ زلزال تركيا وسورية، وصل عدد الهزات الارتدادية في الأردن إلى 11 هزة حتى يوم الخميس الماضي، بحسب رئيس مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان.

وقال سويدان لـ”الغد” إن قوة تلك الهزات تفاوت بين 2 و 2.5 درجة، لافتا إلى أن المنطقة تشهد دوماً زلازل عدة في كثير من الأحيان، وهي خفيفة وغير مؤثرة ولا يشعر الناس بكثير منها.

وفي هذا الصدد، يؤكد مختصون ضرورة توعية الطلبة والكوادر الإدارية والتدريسية بماهية الكوارث الطبيعية، وكيفية التعامل معها.

ومن هؤلاء مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم الدكتور يوسف أبو الشعر، الذي أكد أن الوزارة شرعت باتخاد الخطوات الملموسة؛ لإضفاء الطابع المؤسسي على إدارة الأزمات والمخاطر على المستوى المركزي والمديريات والمدرسة، وذلك من خلال استحداث قسم إدارة المخاطر والأزمات في الوزارة، والدمج الكامل لإدارة الأزمات والمخاطر في الخطط التطويرية للمدارس والخطط التشغيلية للوزارة ومديرياتها،

كما دعا أبو الشعر إلى تعزيز العلاقات والشراكات بهدف ترسيخ ثقافة إدارة الأزمات والمخاطر في الوزارة، وضمان اعتماد خطة للسلامة العامة وخطط خاصة بالإخلاء في سائر المدارس في حال حدوث كوارث، ومن بينها الزلازل.

واضاف أن الوزارة “تعمل على التنسيق الكامل والمستمر مع المركز الوطني للامن وادارة الازمات، في التخطيط وتنفيذ إجراءات وقائية لحماية المديريات والمدارس من الكوارث والأزمات وسبل التعامل معها، وحشد الجهد الوطني لنشر ثقافة إدارة الأزمات والتوعية بمخاطرها على مستوى الوزارة.

وبين أن الوزارة تعكف حاليا على وضع اللمسات الاخيرة على إستراتيجية إدارة الأزمات والمخاطر التي سيتم اطلاقها رسميا الشهر المقبل بالتشاور مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ومع الجهات الوطنية المعنية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والمعهد الدولي للتخطيط التربوي.

وأوضح أن إستراتيجية الوزارة جاءت متوائمة مع الاستراتيجية الوطنية للحد من الكوراث التي اطلقتها الحكومة مؤخرا، مشيرا الى ان إستراتيجية الوزارة تضمنت مكونات رئيسة، منها مكوّن تمكين الأنظمة والإدارة، ومكون مرافق تعلم آمنة، وإدارة السلامة المدرسية واستمرارية التعليم والتوعية للحد من المخاطر والمرونة، إضافة إلى مكونات فرعية للتنفيذ.

ولفت إلى أن الإستراتيجية تطرقت إلى العديد من آليات للتعامل مع المخاطر المحتملة، منها الطبيعية، والعوامل البيولوجية والطقس والجفاف والغذاء والفيضانات والأمن السيبراني والزلازل والحفر الانهدامية والانهيارات الأرضية.

وبين أبو الشعر أن الوزارة عملت، بالتعاون مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات والدفاع المدني والجهات المعنية، على تدريب المديريات والكوادر التعليمية والادارية والطلبة على آليات للتعامل مع المخاطر والأزمات، وتنفيذ العديد من التمارين الوهمية لعمليات الإخلاء في عدد من المدارس في مختلف مناطق المملكة.

بدوره، قال مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم المهندس إبراهيم السمامعة، إن جميع الابنية المدرسية المملوكة والمستأجرة “سليمة ولا يوجد ما يؤثر على السلامة العامة، بناء على الكشوفات الحسية التي تجرى عليها تباعا من قبل أقسام الأبنية في المديريات، وبالاشتراك مع مهندسي الجمعية العلمية الملكية.

وأكد السمامعة أن الابنية المدرسية التي تم انشاؤها منذ العام 2006 نفذت وفق كودات البناء الوطني، ومنها الكودة الخاصة بالزلازل، لافتا الى ان الوزارة بدأت بتطبيق هذه الكودة التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء في شهر اذار (مارس) الماضي، لتكون ملزمة لجميع من لهم علاقة بتصميم وتنفيذ الأبنية المدرسية.

وأضاف أنه تمت مخاطبة امانة عمان والبلديات ونقابة المهندسين بالتقيد بما جاء في هذه الكودة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة مواكبة المستجدات العلمية والعملية؛ لتهيئة البنية التحتية والمرافق التعليمية، لتوفير بيئة تعليمية آمنة ودامجة وصحية تحقق السلامة العامة.

وبين أن جميع الأبنية المدرسية (المملوكة والمستأجرة) تخلو من أي مشاكل متعلقة بالسلامة العامة، موضحا أن تقييم وضع المدارس يخضع لعدة معايير فنية، أبرزها السلامة الإنشائية، ووجوب تحقيق شروط السلامة باعتبارها مطلبا أساسيا وضروريا لتوفير بيئة تعليمية آمنة وسليمة للطلبة والمعلمين.

وتابع أن الوزارة، ومن خلال شراكتها الفنية مع الجمعية العلمية الملكية، تقوم بإجراء الكشف الحسي بشكل دوري على جميع المدارس، سواء كانت مملوكة او مستأجرة، وذلك للتأكد من سلامتها الإنشائية.

وقال إن وزير التربية والتعليم شكل مؤخرا لجنة طوارئ في مركز الوزارة للتواصل مع الأجهزة الميدانية، لإعادة الكشف الحسي على جميع المدارس، وتزويد إدارة الأبنية بأي ملاحظات طارئة تخص هذه الأبنية ليتم إجراء اللازم لها أصوليا، من خلال إخلائها اذا كانت مستأجرة، أو إجراء صيانة انشائية لها اذا كانت مملوكة.

ويبلغ عدد المدارس الحكومية 4058، منها 3292 مملوكة و764 مستأجرة.

وردا على استفسار “الغد” حول أهمية تثقيف الطلبة بكفية التعامل في حال حدوث زلزلال، أكد أستاذ علم الزلازل في الجامعة الاردنية البروفسور نجيب أبو كركي ضرورة توعية الطلبة والمعلمين وتثقيفهم بماهية الكوارث الطبيعية وكيفية التعامل معها في حال حدوثها.

ودعا أبو كركي إلى تدريب الطلبة والمعلمين على كيفية الإخلاء في حال حدوث الكوارث، بالاضافة إلى تحديد أماكن التجمع الآمنة.

وبين أنه ينبغي أن تتم توعية الطلبة من خلال حملات ومحاضرات يقدمها مختصون، مرة واحدة سنويا على الأقل، لإكساب الطلبة المهارات الحياتية التي تمكنهم من التصرف بالطرق الصحيحة لضمان سلامتهم، لافتا إلى أن الأمر لا يتطلب إيجاد مباحث دراسية متخصصة خارج نطاق ما يدرس في مناهجنا، كونه سيضيف عبئا جديدا على الطلبة.

وأوضح أن أفضل ما يمكن عمله أثناء الزلازل أو الهزات الأرضية هو الحفاظ على الهدوء وعدم الهلع، وتجنب الفوضى والتدافع، وحماية الرأس إما عبر الاختباء تحت طاولة او الاستعانة بوسائد للاحتماء من الزجاج المتطاير أو من تساقط أجسام معلقة بعد انتهاء الهزة، فضلا عن الخروج المنظم لمناطق مفتوحة بعيدة عن البنايات العالية واعمدة الكهرباء، وعدم لمس أي أسلاك أو كيبلات.

“لا يخفى أن توفر المعلومة في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة، يساهم في تقليل المخاطر وتحقيق الراحة النفسية”، وفق استاذ علم النفس والارشاد النفسي المشارك في جامعة فيلادلفيا الدكتور عدنان الطوباسي، الذي دعا وزارة التربية والتعليم إلى القيام بإصدار نشرات إرشادية للطلبة والمعلمين حول ماهية الكوراث الطبيعية وكيفية التعامل معها.

ودعا الطوباسي الى تخصيص مادة توعوية للطلبة في فعاليات الطابور الصباحي تتضمن التدابير والإجراءات الواجب اتباعها في حال حدوث هزات أرضية أو كوارث أخرى كالحرائق وغيرها.

واكد ضرورة تنفيذ الوزارة زيارات ميدانية لجميع المدارس بصورة دورية للوقوف على مدى سلامتها الإنشائية وتحقيقها لشروط السلامة العامة، واتخاذ الاجراءات المناسبة في حال وجود أي إشكاليات.

كما دعا إلى تدريب المعلمين على كيفية إخلاء الطلبة بالشكل الأمثل، وتحديد نقاط التجمع الآمنة في كل مدرسة بالاضافة الى قيام المدارس بوضع لوحات ارشادية لتوجيه الطلاب الى منافذ الطوارئ.

وشدد على أهمية تزويد الطلبة والمعلمين بكافة المعلومات عن الزلازل ودرجاتها وخطورتها وكيفية التعامل معها بالشكل الصحيح، الأمر الذي يساهم في إشاعة أجواء الطمأنينة والسكينة في نفوس الطلبة وذويهم.

وأيده في ذلك، الخبير التربوي عايش النوايسة، الذي أكد أهمية إكساب الطلبة الثقافة اللازمة للتعامل مع الزلازل، سواء في ما يتعلق بالمعلومات والحقائق العلمية الخاصة بها، أو من حيث التدابير والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في حال وقوع الزلازل. ودعا النوايسة إلى بناء منظومة ثقافية تعليمية حول كيفية التعامل مع الكوارث المختلفة، من خلال نشر الجوانب المعرفية والتوعوية بهذا الشأن في المناهج الدراسية والإذاعة والأنشطة اللامنهجية، فضلا عن الصفحات الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي للوزارة.

وبين أن إلمام الطلبة والكوادر الإدارية والتدريسية بالاجراءات الاحترازية في حال وقوع الكوارث ستقلل من الأضــرار المحتملـة.