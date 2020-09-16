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على نفقتهم الخاصة.. 20 مصابا بكورونا يتلقون العلاج بمستشفى خاص

منذ ساعة واحدة
كوادر طبية في قسم العزل الصحي بمستشفى الملك المؤسس في إربد (تصوير محمد مغايضة)

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عمان – قال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري إن 20 مصابا بكورونا، يتلقون حالياً العلاج في “المستشفى الخاص” على نفقتهم الخاصة.
كشف الحموري عن موافقة وزارة الصحة على مستشفى خاص واحد فقط، لتقديم الخدمات والعلاج لـ مصابي فيروس كورونا، وذلك بعد تحقيقها كافة الشروط والمعايير التي وضعتها الوزارة.

وأضاف أن 6 مستشفيات خاصة، تقدمت بطلب لوزارة الصحة، لتقديم الخدمات الصحية لمصابي كورونا، وتوفير العلاج لهم، تمت الموافقة على مستشفى واحد فقط، موضحاُ بأن المستشفيات الخمس، ما زالت بانتظار موافقة مديرية الأمراض السارية في الوزارة.

ولفت إلى أن الوزارة وضعت العديد من المتطلبات والشروط لاستقبال مصابي كورونا، من ضمنها تخصيص قسم عزل كامل ومنفصل عن باقي أقسام المستشفى، بالاضافة إلى توفير كادر متخصص ومدرب للتعامل مع هذه الحالات.حياة اف ام

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