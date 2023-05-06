على وقع نيران المدافع وأزيز الرصاص بدء مفاوضات في جدة بين طرفي النزاع السوداني

عواصم- على وقع تواصل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، وفي ظل تفاقم الوضع الإنساني وتعطل الكثير من المرافق والمستشفيات عن العمل، بدأت أمس محادثات بين طرفي القتال تستضيفها في جدة المملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك في وقت تواصلت فيه الضربات الجوية والتفجيرات في عدد من أحياء الخرطوم لا سيما في محيط المطار، رغم وعود بهدنة، حسب ما أفاد به شهود .

وفي محيط القصر الجمهوري، دوّت انفجارات عنيفة وأصواتُ أسلحة ثقيلة استُخدمت في الاشتباكات.

وهزت انفجارات وسط منطقة الخرطوم بحري، بينما تصاعدت أعمدة الدخان في سماء حي الوابورات. وقال الجيش، في بيان، إن مَن وصفهم بالمتمردين هاجموا منطقة الخرطوم بحري العسكرية ومنطقة العاصمة العسكرية، مؤكدا أن قوات الجيش صدت للهجوم.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع في منطقة الجريف في الخرطوم بحري، شرق الخرطوم.

وبشأن مفاوضات جدة قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان “نأمل أن يقود الحوار بين الجيش السوداني والدعم السريع إلى إنهاء الصراع وانطلاق العملية السياسية وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان”.

ورحّب بن فرحان “بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مضيفا عبر “تويتر” أن استضافة الحوار السوداني يأتي “نتاج تكاتف دولي وتمت بجهود حثيثة” مع الولايات المتحدة وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية والشركاء من الآلية الثلاثية.

وكانت مصادرُ أشارت إلى أن وفد الجيش يمثله ثلاثةُ ضباط وسفير، أما وفد الدعم فيمثله 3 ضباط فقط، فيما أكد الجيش السوداني أن وفده الذي غادر إلى جدة سيناقش التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجري تجديدُها، بغرض تأمين وتهيئة الظروف المناسبة للتعامل مع الجوانب الإنسانية.

وأكدت المصادر أن وفدي الجيش وقوات الدعم السريع غادروا، أول من أمس إلى المملكة العربية السعودية لبدء المفاوضات التي تتم بوساطة سعودية أميركية.

ورغم إعلان طرفي النزاع في السودان، تمديد الهدنة لـ 72 ساعة، ورغم أن الهدوء ساد العاصمة لفترة، الا أنه ما لبثت الاشتباكات أن عادت، بين الطرفين ومع استمرار هذه المواجهات تحاول عدة أطراف دولية التحرك من أجل الضغط على طرفي النزاع للتفاوض.

ورحبت من جهتها القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بمباحثات جدة، كما أعربت عن أملها في أن تقود لوقف للقتال ومعالجة الأوضاع الإنسانية بما يمهد الطريق لحل سلمي سياسي مستدام.

واعتبرت، في بيان، أن هذه المباحثات تشكل خطوةً أولى لوقف الانهيار المتسارع الذي شهده السودان منذ اندلاع الحرب منتصف نيسان (أبريل) الماضي، مشيرةً إلى أنها تأمل من قيادة القوات المسلحة والدعم السريع قراراتٍ شجاعة تنتصر لصوت الحكمة، وتوقِف القتال، وتنهي المعاناة التي يعيشها الشعبُ جراء الحرب.

وكان السفير دفع الله الحاج، مبعوثُ رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد شدد على عدم قبول أي مقترحاتٍ لبحث موضوع المصالحة مع قوات الدعم السريع، مؤكداً أن أولوية الجيش تكمن في حسم المعركة. كما أكد مبعوثُ البرهان أن الجيش قبِل المبادرة السعودية الأميركية لمناقشة ومراقبةِ آلية الهدنة، مشيرا إلى أن وفد الجيش لن يلتقي في جدة بشكل مباشر مع وفد الدعم السريع.

وفي وقت سابق، توقعت رئيسة الاستخبارات الأميركية أفريل هاينز معارك “طويلة الأمد”، لأن “الطرفين يعتقدان أن بإمكان كل منهما الانتصار عسكريا وليست لديهما دوافع تُذكر للجلوس إلى طاولة المفاوضات”.

وعلى الصعيد الإنساني، طالبت نقابة أطباء السودان أطراف النزاع بمنع الوجود المسلح في المرافق الطبية أو قربها، ورفضت في بيان أي وجود عسكري مسلح داخل المؤسسات الطبية المدنية.

وقالت النقابة إن الوجود العسكري داخل المؤسسات الطبية أو استخدامها منصات للقصف يحولها لساحة معركة، مشيرة إلى أنها تعالج المصابين من الطرفين المتنازعين، ولا تسمح لأي طرف بالتدخل في القرار المهني.

وفي بيان لها، أفادت نقابة الأطباء بارتفاع عدد الضحايا المدنيين نتيجة الصراع إلى 473 قتيلا و2454 مصابا.

كما ذكر مدير المستشفى الدولي بالخرطوم بحري أنهم يعانون نقصا حادا في المستهلكات الطبية، ويخشون التوقف عن العمل في ظل استمرار الحرب. وأطلق نداء للشركات الطبية لفتح أبوابها ومدهم بالمستلزمات الطبية وخدمة المياه التي ما زالت غير متوفرة، حسب قوله.

من جهته، قال السكرتير العام لنقابة أطباء السودان الدكتور عطية عبد الله عطية إن 16 مستشفى قصفت حتى الآن، كما أخلي 19 مستشفى آخر بسبب المواجهات الدائرة في البلاد.

من ناحيتها، قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أولغا سارادو إن من المتوقع أن أكثر من 860 ألف إنسان سيضطرون لمغادرة السودان إذا استمرت المعارك. مضيفة أن اللاجئين صرفوا كل النقود التي يملكونها على هذه الرحلة الصعبة.

ويواجه عشرات الآلاف من الفارين من المواجهات بالسودان ظروفا صعبة على الحدود مع دولة جنوب السودان، التي تعمل سلطاتها على توفير بيئة ملائمة لأكثر من 20 ألف شخص، معظمهم مواطنون عائدون، إضافة لرعايا دول أجنبية.

كما طالبت الأمم المتحدة، أمس بتوفير حماية دولية لضحايا الصراع والأوضاع المتغيرة في السودان، سواء كانوا مواطنين أو لاجئين كانوا يقيمون هناك أو حتى طالبي لجوء سودانيين بدول أخرى.

وفي هذا الإطار، قالت الأمم المتحدة أن 19 مليون شخص في السودان سيعانون من انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر المقبلة.-(وكالات)