“علياء الدولي” الأول في الشرق الأوسط للمطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر

عمّان- الغد- أحرز مطار الملكة علياء الدولي، وللعام الثالث على التوالي والمرة الرابعة في تاريخه، المركز الأول ضمن فئة “المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط”، بناءً على نتائج استطلاع جودة خدمات المطارات لعام 2020. ويعدّ هذا اللقب الممنوح من قبل المجلس الدولي للمطارات، اللقب الأعلى مكانة الذي يمكن منحه لمشغلي المطارات حول العالم.

وكدليل آخر على التزام “مجموعة المطار الدولي” بالاستماع لآراء المسافرين من خلال برنامج جودة خدمات المطارات خلال العام الماضي، حتى في ظل الظروف الصعبة، تم تكريم مطار الملكة علياء الدولي من خلال مبادرة “صوت العميل” – والتي تعدّ مبادرة عالمية أطلقها المجلس الدولي للمطارات لتقدير المطارات التي استمرت في منح الأولوية للاستماع والتواصل مع المسافرين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ويشارك مطار الملكة علياء الدولي هذا التقدير الجديد مطارين آخرين فقط في منطقة الشرق الأوسط، و139 مطارًا آخر حول العالم. وتمّ التأهل لمبادرة (صوت العميل) – وهي مبادرة منفصلة عن جوائز استطلاع جودة خدمات المطارات المعروفة عالميًا – بعد نجاح “مجموعة المطار الدولي” في جمع البيانات المطلوبة للبرنامج لفهم توقعات المسافرين بشكل أكبر خلال الجائحة.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود الرئيس التنفيذي في “مجموعة المطار الدولي”: “أكثر من أي وقت مضى، تطلّب عام 2020 فهمنا العميق لمخاوف المسافرين واحتياجاتهم وتوقعاتهم المتغيرة على نحو سريع للغاية. لقد كانت مرحلة صعبة أكدت أكثر فأكثر على أهمية تطبيق نهج يتمحور حول العملاء واحتياجاتهم في جميع عملياتنا”. وأضاف: “رغم التحديات غير المسبوقة التي صاحبت الجائحة العالمية، أنا ممتن للغاية لفريق عملنا، والجهات المعنية بأعمالنا، وشركائنا على مواصلة وتيرة العمل وسط التحديات، وضمان توفير تجارب سفر أكثر أمانًا وتقدمًا. نفتخر بإحرازنا جائزة استطلاع جودة خدمات المطارات، وتقدير مبادرة “صوت العميل”، مما يعكس التزامنا الراسخ تجاه المسافرين بوصفهم جوهر أعمالنا جميعها”.

وتعدّ جائزة استطلاع جودة خدمات المطارات وتكريم مبادرة “صوت العميل” سادس وسابع تقديرين يمنحهما المجلس الدولي للمطارات لمطار الملكة علياء الدولي خلال 14 شهرًا. ويضم ذلك، المستوى الأول من اعتماد تجربة العملاء في المطار، والمركز الأول ضمن فئة “المطارات ذات القدرة الاستيعابية 5 إلى 15 مليون مسافر في منطقة الشرق الأوسط”، بناءً على نتائج استطلاع جودة خدمات المطارات لعام 2019، وتجديد وتمديد أعلى مستوىً من شهادة الاعتماد العالمية في برنامج إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات 3+ (Neutrality)، والاعتماد الصحي للمطارات، والمستوى الثاني من اعتماد تجربة العملاء في المطار.