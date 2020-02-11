“علياء الدولي” يحصل على برنامج اعتماد تجربة العملاء



عمان- تقديراً لالتزامه بتعزيز ثقافة التميز في الخدمة وتحسين تجربة العملاء، حصل مطار الملكة علياء الدولي على المستوى الأول من برنامج اعتماد تجربة العملاء في المطار الذي يمنحه المجلس الدولي للمطارات. تم إنشاء البرنامج الأول من نوعه خصيصاً لقطاع الطيران في وقت سابق من هذا العام، لتقديم تعريف وإطار عمل مشترك لإدارة تجربة العملاء. ويسهم برنامج اعتماد تجربة العملاء في المطار متعدد المستويات -وهو جزء من برنامج “جودة خدمات المطارات” العالمي الصادر عن المجلس الدولي للمطارات- في مساعدة المطارات على تحديد الممارسات والأطر التي تضمن تحسين رضا العملاء. ويقدم برنامج تجربة العملاء في المطار -الذي يعد استكمالاً لاستطلاعات برنامج “جودة خدمات المطارات” الحالية- معياراً جديداً لإدارة الجودة؛ حيث يقيّم عملية إدارة تجربة العملاء بدلاً من نتائجها.

وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ”مجموعة المطار الدولي”: “تؤثر تجربة العملاء بشكل مباشر بمدى رضاهم، وهذه الحقيقة تعدّ اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى في قطاع المطارات. ولهذا السبب نسعى بصورة مستمرة لتلبية توقعات مسافرينا من النواحي العملية. لقد كان إطلاق برنامج اعتماد تجربة العملاء متوقعاً للغاية، ويشرفنا أن نكون من بين أوائل المطارات في منطقة الشرق الأوسط التي حصلت على هذا التقدير. نتطلع قدماً نحو تحقيق المستويات التالية من هذا البرنامج العالمي، لنواصل تشكيل تجارب سفر إيجابية لا تُنسى لدى جميع الأفراد الذين يسافرون عبر مطار الملكة علياء الدولي”.