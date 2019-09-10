“علياء الدولي” يستقبل أكثر من 5 ملايين مسافر

عمان-الغد- استقبل مطار الملكة علياء الدولي 5108561 مسافراً منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تموز الماضي، محققاً نمواً بلغت نسبته 4ر6 بالمئة في حركة المسافرين منذ بداية العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ووصلت حركة الطائرات في المطار إلى 45940 حركة، مسجلة زيادة نسبتها 3ر4 بالمئة، فيما انخفضت حركة الشحن الجوي بنسبة 3ر3 بالمئة، مسجلة 58622 طنا، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن مجموعة المطار الدولي.

كما استقبل المطار خلال الشهر نفسه 959560 مسافراً، ووصلت حركة الطائرات إلى 7927 حركة، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بلغت نسبته 5ر4 بالمئة، و1ر2 بالمئة على التوالي، فيما شهدت حركة الشحن الجوي ارتفاعا بنسبة 5ر13 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث سجّلت 9672 طنا.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي كيلد بنجر: “يعتمد الأداء الإيجابي لشهر تموز على الزيادة المطّردة في أعداد المسافرين المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي، ونتطلع قدماً لما سيحمله شهر آب من نتائج واعدة لمطار الملكة علياء الدولي، خاصة وأنه تزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك”.