“علياء الدولي” يستقبل أكثر من 804 آلاف مسافر خلال نيسان

عمان- الغد- استقبل مطار الملكة علياء الدولي 804,153 مسافراً في شهر نيسان (ابريل) الماضي، مسجلاً نمواً ملحوظاً نسبته 10.6 % بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب الإحصاءات الصادرة عن مجموعة المطار الدولي، فقد شهد المطار نمواً في حركة الطائرات؛ حيث سجلت 6,717 حركة بارتفاع نسبته 6.1 %، في حين وصلت حركة الشحن الجوي إلى 8,979 طناً في الشهر نفسه، بانخفاض نسبته 5.8 %.

ومنذ بدء العام الحالي وحتى نهاية شهر نيسان (ابريل)، استقبل المطار ما مجموعه 2,728,570 مسافرا، محققاً ارتفاعاً نسبته 7.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كذلك، وصلت حركة الطائرات في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 24,463، مسجلة نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 6.7 %، في حين شهدت حركة الشحن الجوي انخفاضاً بنسبة 7.7 %، بمعدل 31,587 طناً في الفترة ذاتها.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لـ”مجموعة المطار الدولي” كيلد بنجر: “يسعدنا أن نواصل البناء على النتائج الإيجابية التي حققناها في حركة المسافرين في الربع الأول من العام 2019. وتعود الزيادة في حركة مسافرينا خلال شهر نيسان (ابريل) بشكل رئيسي إلى حلول عيدي الشعانين والفصح المجيد، ما شكل فرصة أمام الأفراد إما للالتقاء بعائلاتهم من جديد، أو للسفر وقضاء الإجازة في الخارج. ومع حلول فصل الصيف، نحن متفائلون بالنتائج التي سنحققها مستقبلاً”.