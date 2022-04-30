“علياء الدولي” يستقبل رحلات طيران “ويز إير” لأربع وجهات إقليمية ودولية

أعلنت “مجموعة المطار الدولي” أنّ شركة طيران “ويز إير” منخفضة التكاليف قد بدأت مؤخرًا بتسيير رحلات مباشرة بين مطار الملكة علياء الدولي وأربع مدن في أوروبا والشرق الأوسط؛ بمعدّل رحلتيْن أسبوعيًا لكل وجهة. وقد انطلقت المسارات الأربعة المختلفة ما بين شهريْ آذار وأبريل إلى روما (مطار ليوناردو دافنشي الدولي)، وميلان (مطار ميلان مالبينسا)، وفيينا (مطار فيينا الدولي)، وأبوظبي (مطار أبوظبي الدولي). وقد جرى استقبال أولى رحلات “ويز إير” من أبو ظبي لحظة هبوطها في مطار الملكة علياء الدولي، بتحية “أقواس الماء” التقليدية وبحضور ممثلين عن مجموعة المطار الدولي.

وحول ذلك، علّق نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة المطار الدولي” قائلًا: يسرّنا توسيع “ويز إير” لخطوط طيرانها المباشرة عبر مطار الملكة علياء الدولي لهذا العام؛ بربط العاصمة عمّان بكُبرى المدن في أوروبا ومنطقة الخليج العربي. ويُعدّ توفير رحلات طيران إلى وجهات عالمية بأسعار معقولة أمر بالغ الأهمية في زيادة الحركة الجوية في مطار الملكة علياء الدولي، وتعزيز قدرة السيّاح على الوصول إلى المملكة؛ فقد أصبح بإمكانهم اليوم زيارة الأردن بقصد الترفيه أو العمل والاستمتاع بالعروض السياحية المحلية المتنوعة”.