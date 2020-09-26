“علياء الدولي” يستقبل 17,199 مسافرا عبر 243 حركة لطائرات



عمان- أكدت مجموعة المطار الدولي أنه في الفترة ما بين 8 و22 أيلول (سبتمبر) الحالي، استقبل مطار الملكة علياء الدولي ما مجموعه 17,199 مسافرا عبر 123 حركة لطائرات الرحلات التجارية الدولية القادمة من 22 وجهة، و120 حركة لطائرات الرحلات التجارية الدولية المغادرة إلى 23 وجهة.

وكانت هذه الرحلات على متن شركات الطيران الـ22 الآتية التي كانت قد استأنفت عملها في مطار الملكة علياء الدولي، وهي: الملكية الأردنية، الأردنية للطيران، الخطوط الجوية الإماراتية، الخطوط الجوية التركية، الخطوط الجوية القطرية، فلاي جوردن، فلاي دبي، الاتحاد للطيران، الخطوط الجوية الكويتية، إير كايرو، العربية للطيران، فلاي ايجيبت، الخطوط الجوية اليمنية، الخطوط الجوية النمساوية، الخطوط الجوية السورية، طيران بيجاسوس، فلاي ناس، الجزيرة للطيران، الخطوط الجوية العراقية، Ryanair، مصر للطيران، والأجنحة العربية.

شهد أول أسبوعين من استئناف الرحلات الجوية الدولية انخفاضًا كبيرًا في حركة المسافرين وحركة طائرات الرحلات الجوية الدولية مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019؛ حيث سافر عبر مطار الملكة علياء الدولي 365,451 مسافرًا، ووصلت حركة الطائرات إلى 3,243 حركة، ما يدل على انخفاض حاد بنسبتي 95.29 % و92.51 % على التوالي.