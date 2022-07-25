عليان: الخلاف مع الاتحاد اللبناني انتهى

أكد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان إنهاء الخلاف مع الاتحاد اللبناني بعد حادثة الاعتداء على بعثة المنتخب في بطولة كأس آسيا لكرة السلة.

وأضاف في تصريحات له عبر قناة المملكة أن الجهاز الفني لمنتخب كرة السلة مستمر بقيادة المنتخب في تصفيات كأس العالم.

وعلى صعيد متصل أشار عليان إلى استدعاء اللاعب كيدن النجدواي لمنتخب كرة السلة في تصفيات كأس العالم.

وحول قيادته للجنة المؤقتة على مدى سنوات قال عليان إنها مسؤولية يأخذها على عاتقه وأوضح أن هناك انتخابات لاتحاد كرة السلة قبل نهاية شهر أيلول/سبتمبر القادم.