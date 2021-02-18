عليان: حظوظ “صقور النشامى” قائمة في التصفيات الآسيوية

خالد العميري

عمان – أبدى رئيس اتحاد كرة السلة، محمد عليان، دهشته من قرار الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا”، المتضمن رد كتاب الاعتراض “المعزز بالوثائق”، حول تأجيل مباريات المنتخب الوطني في النافذتين الثانية والثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2021 في إندونيسيا.

وقال عليان في تصريح لـ (الغد): “نعلم أن هذه الظروف القسرية صعبة على الجميع، لكنني أعتقد أن هذا القرار مفاجئ وغريب، خاصة أن لاعبينا الموجودين في قائمة الـ 14 لاعبا التي كانت تتحضر لدخول الفقاعة، جاءت نتائج فحوصات كورونا التي خضعوا لها على مدار 5 أيام سلبية، كما أن اللاعبين الذين حضروا يوم الأحد الماضي إلى البحرين لإكمال القائمة لم يخالطوا زملاءهم المصابين”.

وتابع رئيس اتحاد كرة السلة: “رغم كل الظروف، إلا أن حظوظنا قائمة وكبيرة لتصدر مجموعتنا والتأهل إلى النهائيات، خاصة أنه لم يتم إلغاء مشاركتنا وإنما تم تأجيل المباريات”، معربا عن شكره وتقديره للسفير الأردني في مملكة البحرين رامي الوريكات، على حرصه بالاتصال الدائم مع اتحاد السلة والاطمئنان على صحة وسلامة أفراد بعثة “صقور النشامى”.

وأضاف عليان: “أشكر مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا، واشكر اتحاد كرة السلة البحريني على حسن الضيافة، كما أشكر لاعبينا الذين لبوا النداء لتمثيل الصقور في التصفيات متحدين كل الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة، وأشكر كذلك الجهازين الفني والإداري والطبي، فلقد كانوا رجالا وتحلوا بالصبر”.

واستطرد: “ننتظر قيام الاتحاد الدولي لكرة السلة بتحديد موعد جديد لمبارياتنا في التصفيات وتحديد البرنامج الزمني، وهذه معضلة بالنسبة لنا”، لافتاً الى أن المباريات قد تقام في دولة غير البحرين.

وتطرق عليان للحديث عن الخسائر المادية التي تكبدها اتحاد السلة من قرار التأجيل الذي أصدره “فيبا” مؤخرا، بقوله: “الخسائر المادية كانت كبيرة علينا، وهذا أكبر تحد بالنسبة لنا، خاصة أن الكلفة المالية للتحضير والمشاركة في التصفيات فاقت مبلغ 100 ألف دينار”.

وثمن عليان، الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنتان الأولمبيتان الأردنية والآسيوية لحل الأمور وتقريب وجهات النظر مع “فيبا”، بعد أن رفض الاتحاد الدولي لكرة السلة؛ بناءا على توصية اللجنة الطبية، استدعاء الاتحاد الأردني لكرة السلة المدعم بوثائق وأدلة واضحة، والذي يشير إلى أن قائمة منتخبنا الوطني آمنة وخالية من فيروس كورونا، بعد فحص اللاعبين أكثر من 4 مرات.

وجاء في بيان اتحاد السلة: “معظم لاعبي ومدربي الصقور الموجودين حالياً في الفقاعة الصحية أصيبوا في وقت سابق بالفيروس ولديهم مناعة ضد المرض، لكن الاتحاد الدولي رفض طلبنا بلعب مباريات منتخب الصقور في النافذتين الثانية والثالثة من تصفيات كأس آسيا 2021، وعلى أقل تقدير مباريات النافذة الثالثة يومي الأحد والاثنين ضد منتخبي كازاخستان وفلسطين”.