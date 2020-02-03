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عليان: نجاح موسم السلة جاء بعد تخطيط استراتيجي من الاتحاد – فيديو

منذ 3 ساعات

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خالد العميري

عمان – أكد رئيس الإتحاد الأردني لكرة السلة محمد عليان، أن نجاح الموسم الماضي واقتحام هذه الرياضة لكافة بيوت الأردنيين، يتطلب وضع استراتيجية واضحة لاستدامة اللعبة وتفريخ اللاعبين في الأندية من خلال الإهتمام بالفئات العمرية، جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع الموقع الإلكتروني لصحيفة “الغد”.

وقال عليان: “إن نجاح هذا الموسم جاء بعد تخطيط استراتيجي من أسرة اللعبة، فمنذ تشكيل اللجنة المؤقتة كان همي الرئيسي هو إعادة حواضن كرة السلة والأندية الجماهيرية، والجميع يعلم أننا واجهنا صعوبات كبيرة في إعادة الارثوذكسي بعد تجميد نشاطه، والوحدات الذي توقف عن ممارسة اللعبة لسنوات طويلة، وايضا الأهلي العريق”.

لمتابعة المقابلة كاملة 

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