عليان: نرفض تأجيل كأس آسيا وعرضنا الاستضافة على “الآسيوي”

خالد العميري

عمان – أكد رئيس اتحاد كرة السلة، محمد عليان، على جاهزية المنتخب الوطني للمشاركة في النسخة الثلاثين من نهائيات كأس آسيا 2021، المقرر إقامتها في العاصمة الاندونيسية “جاكرتا” خلال الفترة من 17 إلى 29 آب (أغسطس) المقبل.

وأرسل الإتحاد الآسيوي لكرة السلة، أمس، كتابا رسميا إلى اتحاد السلة لاستمزاج رأيه بإقامة البطولة في الموعد والمكان المقررين أو تأجيلها لمدة عام كامل، بسبب التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا هناك، ليرد اتحاد كرة السلة على جاهزيته المطلقة للمشاركة في البطولة، ومرحبا أيضا باستضافة البطولة على أراضيه.

وقال محمد عليان في معرض رده على استفسارات (الغد) : “لقد أكدنا جاهزيتنا للمشاركة في البطولة عبر كتاب رسمي، وعرضنا استضافة البطولة على الأراضي الأردنية، خاصة وأن قرار التأجيل يعني تحميلنا فاتورة نفقات كبيرة، ستفاقم من معاناتنا المالية”، مؤكدا ترقبهم لرد الاتحاد القاري على الكتاب المرسل خلال ال 48 ساعة المقبلة.