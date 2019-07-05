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عليان: ننظر إلى انتقالة جديدة ونوعية في اتحاد غرب آسيا لكرة السلة

خلال مقابلة مع جريدة النهار اللبنانية

منذ ساعة واحدة

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عمان – الغد – قال رئيس اتحاد غرب اسيا لكرة السلة محمد عليان خلال مقابلة مع جريدة النهار اللبنانية على هامش اجتماع غرب آسيا : ” سعيد أن أكون في بيروت بين اهلي وأحبتي ، واجتماع غرب آسيا مهم جدا ، حيث تم قبول استقالة الأمين العام للاتحاد جان تابت وننظر إلى انطلاقه جديدة ونوعية، في إدارة اتحاد غرب آسيا.

وأضاف :” نجد أن انتقال مقر اتحاد غرب آسيا إلى مقره الجديد في الاتحاد الآسيوي، سيحقق طفرة نوعية بالمجهود بعد الركود بالعمل والأنشطة” .
وتابع عليان :” أنا سعيد وفخور بأن يبقى اتحاد غرب آسيا في لبنان ، حيث تلعب لبنان دورا مهما في كرة السلة، وأشكر اللبناني هاكوب خاجريان لدعمه لاتحاد غرب آسيا وكان له دورا في انتقال مكتب غرب آسيا الى الاتحاد الآسيوي ، حيث تم اتخاذ قرر باقامة الانتخابات يوم 30 آب (أغسطس) في بكين على هامش الاجتماعات الدولية”
وفيما يلي المقابلة التي أجراها رئيس اتحاد غري آسيا لكرة السلة محمد عليان:

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