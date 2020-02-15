عمان – الغد – توج منتخب لبنان بطلا لدورة كأس الملك عبدالله الدولية التاسعة لكرة السلة بعد فوزه على المنتخب الوطني الأردني بنتيجة 71-68، في المباراة الختامية من البطولة التي جرت مساء أمس الجمعة على صالة الأمير حمزة، ليحرز منتخب لبنان اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 2005.

وتعتبر دورة كأس الملك عبدالله محطة استعدادية مثالية للمنتخبات الخمسة قبل المشاركة في تصفيات كأس آسيا والتي يستهل فيها المنتخب الأردني مشواره بملاقاة ضيفه منتخب سريلانكا في عمّان يوم 21 شباط (فبراير) الحالي، ومن ثم ملاقاة كازاخستان يوم 24 منه، في مجموعة تضم ايضا منتخب فلسطين.

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إعداد: خالد العميري / تصوير: أمجد الطويل