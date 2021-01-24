عليان وأبو عطا يشيدان بنجاح الموسم.. شقم يكشف عن “خلطة الفوز”.. العصعوص يجهل مستقبله

خالد العميري

عمان- تطل “الغد” على قرائها، من خلال زاوية “فاست بريك”، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

عليان: أقمنا دوريا قويا استفدنا منه فنيا وتسويقيا

أكد رئيس اتحاد كرة السلة، محمد عليان، أن المستوى الفني العام لبطولة دوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة هذا العام، سار في منحنى تصاعدي، يصب في مصحلة المنتخب الوطني الأول.

وقال عليان في معرض رده على استفسارات (الغد): “رغم التحديات والمصاعب التي فاقمتها جائحة “كورونا” إلى جانب إمكاناتنا المحدودة، إلا أننا استطعنا إقامة دوري قوي استفدنا منه فنيا وتسويقيا، على خلاف بعض البلدان المجاورة في المنطقة، التي فشلت في إقامة أي نشاط”.

وأضاف عليان: “اجتهدنا لمواكبة جميع المستجدات التي فرضتها الجائحة، وسخرنا كل أشكال التكنولوجيا لإنجاح البطولة، وهنا أتحدث عن تجربة الجمهور الافتراضي بدعم من شركة أورانج، التي أضافت رونقا خاصا للبطولة”.

ووجه عليان شكره وتقديره إلى الرعاة، كومهو وأورانج، مثمنا دور إدارة مدينة الحسين للشباب واللجنة الأولمبية وقوات الأمن العام في إنجاح موسم الرجال 2020.

وحول تطلعات اتحاد السلة للاستحقاقات الدولية المقبلة للمنتخب الوطني، قال رئيس الاتحاد: “نتطلع لعبور هذه النافذة دون أي صعوبات، لكن طموحنا الأكبر سيكون بوجود صقور النشامى في مراكز متقدمة بنهائيات كأس آسيا”، مؤكدا أنهم لم ولن يبخلوا يوما على المنتخب الوطني في توفير كل متطلبات النجاح.

شقم: سنحافظ على بعض اللاعبين للموسم الجديد

كشف رئيس النادي الأهلي المهندس عمر شقم، أن نجاح فريقه في التتويج بلقب دوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة للمرة الرابعة والعشرين في تاريخه، جاء بسبب الروح المعنوية العالية والأخلاق الحميدة واللعب الجماعي المشترك بين اللاعبين.

وقال شقم في حديثه لـ “الغد”: “عندما وافقنا على عودة نشاط كرة السلة، كانت هناك وصيتان للمدرب عبدالله أبو قورة، بأننا نحتاج إلى لاعبين يمتلكون أخلاقا عالية ويحبون اللعب الجماعي بعيدا عن الأداء الفردي، مع منحه مطلق الحرية والصلاحية في اختيار اللاعبين، ضمن الميزانية المحددة، وإعلامه بوجود نقص سيتم تأمينه خلال مسار الدوري الممتاز”.

وأضاف: “تواصلنا مع زيد عباس وسام دغلس، وأخبرناهما بأنهما ليسا لاعبين فقط، وإنما يقع على عاتقهما مسؤولية إدارية لضبط تصرفات اللاعبين، وهنا عملت المنظومة بتناغم كبير وعزفت (سيمفونية) في الملعب، وكانت النتائج والأداء خير دليل على ذلك”. واستطرد: “نؤمن برسالتنا الرياضية التي تتحلى بالأخلاق الحميدة، ونحن نهتم كثيرا بالرياضات الموجودة لدينا، ومنها القدم والسلة واليد ولكل الفئات من الجنسين”.

ولدى سؤاله عن تطلعات الفريق للموسم المقبل، أجاب: “التعليمات تتغير كل عام، فهناك قوائم مغلقة وأخرى مفتوحة، سنحاول المحافظة على أكبر قدر ممكن من اللاعبين، بما يتوافق مع الآلية المعتمدة من اتحاد كرة السلة لتشكيل الفرق المتنافسة، ويمكننا إضافة بعض الأسماء التي ترغب باللعب تحت مظلة النادي الأهلي”.

أبو عطا: سعداء بالمستوى التنافسي بين اللاعبين

عبر الأمين العام لاتحاد كرة السلة، المهندس نبيل أبو عطا، عن سعادته لإقامة بطولة دوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة هذا العام، رغم كل الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، مبديا سعادته في الوقت ذاته لبروز العديد من الوجوه الشابة.

وقال أبو عطا في معرض رده على استفسارات (الغد): “نحن سعداء بالمستوى التنافسي بين اللاعبين الأردنيين، خاصة أن غياب اللاعب الاجنبي كان سلاحا ذا حدين، لكننا ننظر إلى الجانب الإيجابي بإعطاء الفرصة للاعبين المحليين والشباب لإثبات موهبتهم وامكاناتهم”.

وأضاف أبو عطا: “أعتقد أننا نشعر بكل الرضا على الصورة التي وضعناها على الشاشة الأردنية، وتجربة الجمهور الافتراضي أضفت الحماس والإثارة على المباريات، كما أنني أثمن التغطية الإعلامية المميزة لهذا العام، رغم غياب المساحة بسبب كورونا”.

وأكد أبو عطا سعادته بفكرة الجائزة المالية الأضخم على مستوى الدوريات المحلية هذا الموسم، والتي ساهمت برفع المستوى التنافسي، مشيرا أن انهاء الدوري بهذا التوقيت يصب في مصلحة المنتخب الوطني.

العصعوص: سأكون في المكان المناسب

فتح الدكتور ابراهيم العصعوص المدرب السابق لفريق نادي كفريوبا، والذي أحرز معه المركز الثالث ببطولة دوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة مؤخرا، الباب أمام تدريبه لأي فريق يتناسب مع فكره التدريبي ضمن ظروف عمل صحية.

وقال العصعوص في حديثه لـ (الغد): “انتهى عقدي مع نهاية الدوري الممتاز، وحتى الآن لا أعلم أين ستكون وجهتي المقبلة، أنا مدرب محترف وسأكون في المكان الذي تتهيأ فيه الظروف الصحية”، مؤكدا شعوره بالمرارة لعدم استحداث جائزة للمدرب الأفضل هذا الموسم والتي كان يستحقها بشهادة النقاد والمتابعين، متمنيا في الوقت ذاته أن يحصل على حقه الكامل في تدريب المنتخبات الوطنية بالمستقبل القريب.

وأضاف: “أنا مدرب محترف أحب التحدي، واخترت تدريب هذا الفريق الشاب لكونه يمتلك الدافع والرغبة لتقديم كل شيء، وأمتلك العين الخبيرة لاستخراج قدرات اللاعبين، الذين لم يكن قرار التعاقد معهم عن طريق الصدفة، خاصة أنهم كانوا يخدمون طريقة اللعب التي سألعب بها” لافتا الى أن المشكلة التي كانت تواجهه هي الانسجام بين اللاعبين ومهارات كرة السلة، قبل أن تتطور في المراحل الأخيرة بشكل واضح للجميع.

جويل هلسة تحقق “تربل دبل” تاريخي

باتت “صانعة ألعاب” نادي ديونز الرياضي، جويل هلسة، أول لاعبة أردنية تحقق ثلاثية مزدوجة “تربل دبل” بعد تسجيلها 30 نقطة مع 8 متابعات و11 تمريرة حاسمة و11 ستيل.

وتظهر هذه الأرقام أن جويل كانت على بعد متابعتين فقط في مباراة فريقها الماضية أمام الرياضي أرامكس بدوري الناشئات تحت سن 16، من أجل تكرار الرباعية المزدوجة “كوردو دبل” التي حققتها في الموسم الماضي، بتسجيلها 25 نقطة و14 متابعة و14 تمريرة حاسمة و11 ستيل.

دغمش يؤكد صحة مشاركة عباس بنظر القانون

أكد المستشار القانوني السابق لنادي الوحدات وعضو الهيئة العامة، المحامي محمد دغمش، قانونية تسجيل ومشاركة اللاعب الأردني هاشم عباس مع فريق النادي الأهلي هذا الموسم.

وأشار دغمش إلى أن اللاعب هاشم عباس يحمل الجنسية الأردنية ولديه جواز سفر مدته خمس سنوات ولا يحمل رقما وطنيا، وطبقا للقانون، فإن الجنسية الأردنية لا يشترط بحاملها أن يحمل رقما وطنيا، إذ أن الرقم الوطني هو لممارسة الحقوق المدنية كالترشح والانتخاب والتوظيف وغيرها مما اشترطت القوانين والانظمة رقما وطنيا لحاملها، لافتا الى أن تعليمات الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا” تجيز للأجنبي المقيم لمدة تتجاوز الثلاث سنوات أيضا تمثيل المنتخب وتعامله معاملة الوطني وفق تعليمات تفصيلية.

واستطرد: “إن التعليمات الصادرة لقيد وتسجيل لاعبي السلة للموسم الماضي تحدثت عن لفظ أجنبي، وهنا لا اجتهاد في موضع النص، فلفظ الأجنبي يعني من لا يحمل الجنسية الأردنية وليس من لا يحمل رقما وطنيا والفرق بينهما واضح”، مؤكدا أنه لم يرد أي نص صريح في تعليمات القيد وخاصة عند شروط التسجيل والوثائق المطلوبة للتسجيل، اشتراط الرقم الوطني بل أن الوثائق المطلوبة كانت إما هوية أحوال أو شهادة ميلاد وهذا دليل واضح على انصراف نية واضع التعليمات الى جواز تسجيل من لا يحمل رقما وطنيا، وإلا لكان اكتفى باشتراط هوية الأحوال على سبيل الحصر.

وأشاد دغمش بالعمل الحرفي الذي قامت به اللجنة المؤقتة لنادي الوحدات برئاسة العين وجيه العزايزه، بقوله: “لقد عملوا بحرفية عالية في هذا الملف ووفق أصول التعاطي الإداري، حيث خاطبت اللجنة اتحاد السلة لبيان الوضع القانوني، وجاء رد الاتحاد بأن التسجيل جاء قانونيا”، لافتا إلى أن الإدارة أسندت الملف إلى اللجنة القانونية في النادي لبيان الرأي القانوني، وهنا فإنها قامت بواجبها على أكمل وجه، بعيدا عن خوض معركة خاسرة.

الآسيوي يعتمد ثائر عيسى لاعبا دوليا مع فلسطين

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة السلة، الفلسطيني ثائر عيسى لاعبا دوليا، وذلك بعد استدعائه إلى صفوف المنتخب الفلسطيني لتمثيله في النافذتين الثانية والثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2021.

ومن المتوقع أن يشكل اللاعب ثائر عيسى، إضافة قوية في صفوف المنتخب الفلسطيني برفقة زميله إبراهيم أبو رحال، نظرا لبراعته في التصويبات الثلاثية.

تايم آوت

قام المدرب الوطني هيثم طليب، بتكريم اللاعبين زهير بوكا وعمر سلمان على أدائهما الرائع في دوري الفئات العمرية تحت سن 14 ناشئين، حيث كتب عبر صفحته الشخصية على (فيسبوك): “طلاب المدرسة الإنجليزية الحديثة وأكاديمية Bulls Academy، أنا فخور بكم وان شاء الله نشاهدكم تمثلون المنتخبات الوطنية، برافو عمر وبرافو زهير”.

نعى رئيس نادي الرياضي أرامكس فادي الصباح، صديقه تشارلي، مغردا: “الجنة هي مخيم كرة السلة، لا أصدق أن تشارلي لم يعد معنا بعد الآن، صديق جيد ذو قلب كبير وأخلاق عمل لا هوادة فيها، لقد قام تشارلي بانشاء أكبر معسكر لكرة السلة للشباب مع صديقه جون فيرجسون في العام 1984 ولمس حياة آلاف الفتيان والفتيات اللواتي لعبن في مخيم كرة السلة السويسري كل صيف، كان لدي فرصة المشاركة في المخيم عدة مرات، سوف اعتز بالذكريات الى الأبد.. ارقد بسلام تشارلي”.

كتب صانع ألعاب نادي كفريوبا متري بوشة عبر حسابه الشخصي على (فيسبوك) بعد حصول فريقه على المركز الثالث بدوري “كومهو” الممتاز لكرة السلة: “ليست النتيجة التي أردناها، لكننا شاكرون لهذا الموسم الرائع، لقد أثبتنا أننا أتينا للمنافسة، لذلك لا تستهينوا بنا مرة أخرى، أود أن أشكر زملائي في الفريق والطاقم التدريبي على إعطائي فرصة للعب بجوارهم، شكرا لمشجعي كفريوبا على دعمي أنا وزملائي في الفريق هذا الموسم، لم يكن بإمكاننا فعل ذلك من دونكم”.

استذكرت لاعبة نادي شباب الفحيص، فرح الشياب، مرور عام على تتويج فريقها بلقب دوري السيدات، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على (فيسبوك): “في مثل هذا الوقت من العام الماضي فزنا بكأس الدوري الأردني الثاني، أنا فخورة جدا ولا استطيع الانتظار للبدء مرة أخرى هذا الموسم”.

أبدى مدرب النادي الاهلي عبدالله أبو قورة، سعادته بالفوز في أول لقب بمسيرته التدريبية مع الرجال، حيث كتب عبر حسابه على (فيسبوك): “ثقتكم كانت عنوان نجاح مهمتي الأولى في بناء فريق متجانس ومتميز، ودعمكم كان الحافز في قيادة الفريق لمنصات التتويج، ومحبتكم ستظل شعلة لبناء الجيل الجديد في أكاديمية النادي الأهلي.