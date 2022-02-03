عليان يثمن جهود العميدي.. الوحدات يتجه لتسوية مستحقات مايسون.. نغوي ترصد مباريات دوري الناشئات

خالد العميري

عمان- تطل “الغد” على قرائها، من خلال زاوية “فاست بريك”، لتقدم لهم وجبة منوعة ودسمة من أخبار كرة السلة الأردنية، إلى جانب كواليس النجوم.

“السلة” يثمن جهود العميدي

أرسل اتحاد كرة السلة، ممثلا برئيسه محمد عليان، كتابا خطيا إلى رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة الدكتور حسن العميدي، لشكره على دوره الكبير في التواصل مع إدارة نادي النفط العراقي لتسهيل مهمة لاعب المنتخب الوطني، المجنس الأميركي كيفين وير، للمشاركة مع “صقور الأردن” في بطولة المنتخبات العربية.

وأشار عليان، في كتاب الشكر والتقدير الموجه للعميدي: “يسرني وزملائي أعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، أن نتقدم لشخصكم الكريم بالعرفان على مساعدتنا في التواصل مع إدارة نادي النفط العراقي لتسهيل مهمة التحاق اللاعب الأردني كيفين وير في صفوفنا… وكانت لجهودكم الطيبة التي بذلتموها الأثر الأكبر في نفوسنا جميعا، والتي ليست بالغريبة على شخصكم الكريم في دعم مسيرة المنتخب الوطني”.

الوحدات يتجه لـ”المخالصة” مع مايسون

قامت إدارة فريق نادي الوحدات، بإرسال التقرير الطبي والأوراق كافة المتعلقة بالمحترف الأميركي أنطوان مايسون وظروف إصابته، وذلك لتحريره من كشوفات “الأخضر” المعتمدة لدى اتحاد كرة السلة، تمهيدا لاستبداله بمحترف جديد طبقا للتعليمات.

ومن المتوقع أن يقوم اتحاد كرة السلة، بتشكيل لجنة طبية “محايدة” لدراسة الأوراق والتقارير المتعلقة بالحالة الصحية لمايسون، قبل المصادقة على إجراءات تحرير اللاعب.

إلى ذلك، علمت “الغد” من مصادر موثوقة، أن إدارة الوحدات بصدد الجلوس مع مايسون لتسوية مستحقاته على الفريق والبالغة نحو 30 ألف دولار من إجمالي قيمة عقد اللاعب البالغة نحو 55 ألف دولار، حيث سيتم دراسة العقد المبرم بين الطرفين من قبل الدائرة القانونية، للوصول إلى تسوية ترضي الأطراف كافة.

مؤتمر صحفي لاتحاد السلة غدا

يعقد اتحاد كرة السلة، مؤتمرا صحفيا عند الساعة الخامسة من مساء غد في مقر مركز “فيزيو ون” بالعاصمة عمان، وذلك لإعلان البروتوكول التقييمي الطبي لجاهزية لاعبي المنتخبات بالتعاون مع مركز “فيزيو ون” للعلاج الطبيعي.

ويحضر المؤتمر الصحفي، رئيس اتحاد كرة السلة محمد عليان وأمين السر العام م.نبيل أبو عطا، وعدد من أعضاء وممثلي اتحاد اللعبة، فيما يمثل “فيزيو ون”، إسلام قداح وحسام فاخوري.

الشمالي يبدأ مرحلة التأهيل

بدأ لاعب فريق نادي الجبيهة، محمد الشمالي، مرحلة التأهيل للتعافي من إصابته بتمزق في أربطة القدم اليسرى، وفقا لما صرح به مدير الفريق هاشم اللوزي.

وقال اللوزي، في معرض رده على استفسارات “الغد”: “انتظم الشمالي في عملية إعادة التأهيل مع المدرب بلال طليب، وسيكون جاهزا مع بداية المرحلة الترتيبية في آذار (مارس) المقبل”.

وكان الشمالي قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه التي خسرها أمام الأرثوذكسي (83-102) في الجولة السادسة من دوري CFI الممتاز، التي استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفيما يتعلق بملف “صانع الألعاب” يزيد حجازي المغترب في أميركا، يقول اللوزي: “من المتوقع أن تتضح إمكانية قدوم حجازي خلال الساعات الـ48 المقبلة لتمثيل الجبيهة في البلاي أوف”، علما أن حجازي تم تقييده في كشوفات الفريق المعتمدة لدى اتحاد اللعبة.

نغوي ترصد مباريات دوري الناشئات

حرصت د.سيرسا نغوي التي تتولى مهمة الإشراف على تدريب المنتخب الوطني للناشئات تحت 16 سنة، على متابعة مباريات دوري الناشئات كافة من أرضية الصالة الرياضية.

وتسعى نغوي وجهازها الفني المعاون، للوقوف على مستوى اللاعبات كافة، واستكشاف المواهب تمهيدا لإعلان قائمة اللاعبات اللواتي سيتم استدعاؤهن للانخراط في التدريبات، تمهيدا لتمثيل المنتخب الوطني للناشئات في بطولتي غرب آسيا وآسيا، اللتين يحتضنهما الأردن في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) المقبلين.

البرنس وأبو الكاس يرافقان “صقور الأردن”

سيتواجد عضوا رابطة مشجعي المنتخبات الوطنية شريف المصري الملقب بـ”البرنس” وأنور الغوراني الملقب بـ”أبو الكاس”، في الإمارات وبدعم من بعض الشخصيات “رجال الأعمال”، لقيادة مشجعي “صقور الأردن” في بطولة المنتخبات العربية لكرة السلة، التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 16 شباط (فبراير) المقبل في “دبي”.

ويحرص “البرنس” و”أبو الكاس” على إمتاع الحاضرين في مباريات المنتخب الوطني، من خلال قيادة هتافات الجماهير الأردنية وتشجعيها على الدعم المثالي والمتواصل في المباريات.