عليان: 12 % أرباح نقدية لمساهمي “القدس للتأمين” عن 2019

عمان- _- صادقت الهيئة العامة لشركة “القدس للتأمين” على توصية مجلس الإدارة خلال الاجتماع الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي توزيع أرباح نقدية على المساهمين بمبلغ 960 ألف دينار بواقع 120 فلسا لكل سهم بنسبة

12 % من رأسمال الشركة المكتتب به البالغ 8 ملايين دينار.

وفي بداية الاجتماع، رحب رئيس مجلس إدارة شركة “القدس للتأمين” خالد محمد عليان، بالحضور من المساهمين في الاجتماع الـ45، وبمراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوبي إدارة التأمين وفاء جريس ورغد شرف، ومدقق حسابـات شركة “المهنيون العرب” إبراهيم حمودة.

وأعلن عن حضور الاجتماع 8 مساهمين من أصل 821 مساهما يحملون بالأصالة 2,019,117 سهما وبالوكالة 3,043,385 سهما بما مجموعه 5,062,502 سهم، وهو ما يشكل نسبة 63.3 % من رأسمال الشركة والبالغ 8 ملايين دينار/سهم، كما حضر النصاب القانوني من عدد أعضاء مجلس الإدارة ثمانية أعضاء من أصل تسعة أعضاء، وقد تم التثبت والتحقق من أن جميع الإجراءات القانونية المتبعة للتبليغ والإعلان عن هذا الاجتماع قد تمت وفق القوانين والقرارات الصادرة بهذا الخصوص ووفقاً لأمر الدفاع رقم (5) للعام 2020.

وأكد عليان أن الاقتصاد الوطني واجه تحديات خلال العام 2019، مما أثر على تباطؤ الأداء الكلي، مشيرا الى نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الثالث من العام 2019، بنسبة 1.9 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018.

وقال “ننظر بعين التفاؤل لنتائج استئناف التبادل التجاري مع العراق وسورية”. مشيدا بالجهود الحكومية لمجابهة التحديات.

وحول قطاع التأمين، قال عليان “إن البيانات الرسمية الأولية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ إدارة التأمين، أظهرت ارتفاعا في إجمالي أقساط التأمين بنسبة

1.4 % خلال العام 2019 ليبلغ 614.5 مليون دينار مقابل 605.8 مليون دينار خلال العام 2018؛ إذ يعد هذا النمو مدفوعا بالنمو في أقساط فرع التأمين الطبي بنسبة 2.8 %، وفرع تأمين المركبات بنسبة 3.3 % مقارنة بالعام 2018، أما بالنسبة لفرع تأمين الحريق فقد شهد انخفاضا بنسبة 2.8 %”.

ولفت عليان، في إطار حديثه عن مؤشرات قطاع التأمين، إلى أن فرع تأمين الحياة بلغ إجمالي أقساطه 85.8 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل 86.1 مليون دينار للعام 2018، مسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 0.4 %.

أما على صعيد التعويضات المدفوعة، فقد أشار الى أن البيانات تظهر انخفاضا للإجمالي بنسبة 1 % خلال العام الماضي ليبلغ 473.8 مليون دينار مقابل 478.8 مليون دينار للعام 2018؛ حيث ارتفع إجمالي تعويضات التأمينات المدفوعة للتأمينات العامة بنسبة 1 %، بينما انخفض إجمالي تعويضات التأمين على الحياة بنسبة 20.3 %.

وحول أداء شركة “القدس للتأمين” وفقا لمؤشراتها، قال عليان “رغم صعوبة التحديات والمنافسة، تمكنت الشركة من تحقيق نمو في الأقساط بلغ 9.3 % لتصل إلى مبلغ 20.3 مليون دينار نهاية العام 2019، في حين بلغت نسبة النمو في صافي الأرباح بعد الضربية 20.6 %، لتصبح بمبلغ 1.24 مليون دينار”، مشيرا الى أن ذلك ما كان ليتحقق لولا الاستمرار في الحفاظ على شركة “القدس” كركيزة أساسية في العمل من سياستي اكتتاب واستثمار منخفضتين واستقطاب الكفاءات وتحفيز المبيعات.

وأكد عليان أن شركة “القدس للتأمين” تمكنت من تحسين مؤشراتها المالية وأهمها الملاءة المالية؛ حيث بلغت نسبتها 263 %، علما بأن الحد الأدنى المطلوب من الجهات الرقابية هو 150 %، كما ارتفع حجم الاستثمارات بنسبة 4 % ليصل الى 25.8 مليون دينار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الفنية بنسبة 9 % ليصل الى 17.5 مليون دينار.

وأوضح عليان أن شركة “القدس للتأمين” نجحت في المحافظة على نسبة منخفضة من صافي الذمم المدينة مقابل الأقساط المكتتبة التي استقرت عند نسبة 22 %، وكذلك ارتفع معدل العائد على رأس المال من 12.9 % نهاية العام 2018، ليصل الى 15.5 % نهاية العام 2019. وأكد عليان “أن شركة القدس للتأمين تعمل خلال 2020، على استكمال المسيرة والتطوير والارتقاء بالشركة، فقد نجحت “القدس” في العام 2019، بتحقيق إنجازات تعد من الميزات التنافسية في هذا السوق المزدحم، كان من أبرزها إطلاق منتجات الحياة الفردية التي يتوقع أن تكون نتائجها إيجابية في المستقبل القريب”.

وأضاف “أن شركة القدس أطلقت تطبيق الهاتف الذي يمكن من خلاله تجديد وثائق تأمين المركبات وشراء تأمين السفر، علما أن هذا التطبيق يعد الأول من نوعه في قطاع التأمين من حيث تمكين المستخدم من الشراء والدفع من خلاله، مما يرفع القدرة التنافسية للقدس للتأمين”.

ومن ضمن القرارات المتخذة في الاجتماع، تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019، وكذلك المصادقة على البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019.

وفي الختام، قدم مراقب عام الشركات تمنياته بكل التوفيق والتقدم في الأعوام المقبلة في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم.

كما شكر عليان الإدارة التنفيذية على أعمالها وإنجازاتها خلال العام 2019، متمنياً دوام التقدم والازدهار في الأعوام المقبلة.