علي خلف يبلغ ربع نهائي بطولة العالم للكيك بوكسينج

عمان-الغد– تمكن لاعب المنتخب الوطني للكيك بوكسينج ، علي خلف ، اليوم الثلاثاء ، من تحقيق أولى انتصاراته، في بطولة العالم (اسلوب اللوكيك) والتي تستضيفها العاصمة البوسنية ساراييفو بمشاركة أكثر من ٧٥٠ لاعباً يمثلون ٥٨ دولة.

وفاز خلف في الدور ثمن النهائي لمنافسات وزن تحت ٨١ كغم على الهندي سينغ رافيندر ليبلغ الدور ربع النهائي والذي سيواجه فيه البيلاروسي “بافيل”.

وتسكتمل يوم غد المشاركة الأردنية في بطولة العالم حيث سيلتقي ، عدي أبو حصوة مع اللاعب الأمريكي كودي لاسكونيا في الدور ثمن النهائي لوزن تحت ٦٠ كغم. بينما سيلتقي موسى علي في الدور ثمن النهائي أيضاً لوزن تحت ٦٧ كغم مع البلغاري ديمتار بينتشيف.