علي ماهر مدربا للمصري البورسعيدي خلفا للعشري

القاهرة – أعلن مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي لكرة القدم الاثنين تعيين على ماهر مديرا فنيا للفريق خلفا لطارق العشري المستقيل من منصبه لسوء النتائج.

ويبدأ ماهر مهمته مع المصري الثلاثاء بقيادة تدريباته بمعسكره المغلق المقام حاليا ببرج العرب استعدادا لمواجهة المقاولون العرب الخميس بملعب الجيش في المرحلة الرابعة والعشرين.

واستقال العشري بعد يومين على خسارة المصري امام الاهلي صفر-2 في المرحلة الثالثة والعشرين.

ووجه العشري رسالة للاعبي المصري أكد فيها أنه كان يأمل في تحقيق نتائج جيدة مع الفريق ولكنه لم يتمكن من ذلك، مضيفا أنه شعر “بالخيانة من داخل النادي والتي على إثرها قرر الرحيل عن المصري”.

ويحتل المصري المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة مع ثلاث مباريات مؤجلة بسبب اصابة 21 فردا من اعضاء الفريق بفيروس كورونا، وتولى العشري مهمته في آذار/مارس الماضي عقب اقالة ايهاب جلال لسوء النتائج.

وقاد العشري فريق المصري في ست مباريات في مختلف المسابقات لم يحقق خلالها أي فوز فتعرض للهزيمة أربع مرات أمام الزمالك (صفر-1) ومصر المقاصة (صفر-2) والأهلي (صفر-2) في الدوري ونهضة بركان المغربي (صفر-1) في اياب ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي بعدما تعادلا 2-2 ذهابا. وكان التعادل الثاني له مع المصري بعد الاول مع اف سي مصر في الدوري المحلي. (أ ف ب)