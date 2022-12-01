عمادة شؤون الطلبة في “الأردنية” تفعّل الأندية الطلابية بعد توقفها مدة ثلاث سنوات

أعلن عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية الدكتور إسماعيل الزيود نتائج الانتساب للأندية الطلابية التي جرت فيها على مدار أسبوعين، مع إشارته لإغلاق باب الانتساب.

وقال الزيود، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إن إجراءات الانتساب جرت في أجواء تنافسية وفق أسس مهنية وموضوعية، ما عكس رقي الطلبة في ممارساتهم الديمقراطية.

وأضاف أن الجامعة حرصت على توفير جميع الإمكانيات اللازمة لإجراءات انتساب 6 الآف طالب وطالبة للأندية الطلابية، وتطبيق القوانين الناظمة، ما أفرز نتائج حازت على قبول الجميع.

وبيّن أن ضمان الجامعة لممارسة الديمقراطية بأدق صورها يعزز تجربة الطلبة في حياة جامعية متنوعة وثرية تصقل شخصياتهم؛ ليكونوا بُناة للوطن وحماة لمؤسساته ومقدراته، تطبيقًا للرؤية الملكية لتحديث المنظومة السياسية الرامية إلى إشراك طلبة الجامعات في العملية الحزبية.

وأشار إلى أنَّ عمادة شؤون الطلبة أنجزت تنظيم الانتساب للأندية الطلابية، التي تنوعت بين أندية ثقافية وأدبية وعلمية بلغ عددها أربعة عشر ناديًا، وهي: نادي الخدمة العامة، نادي أصدقاء الشرطة، نادي البرمجة والذكاء الاصطناعي، نادي الصحافة والإعلام، نادي حقوق الإنسان، نادي البيئة والطاقة، نادي ريادة الأعمال، نادي التراث الأردني، نادي الصحة والتغذية، نادي الثقافة والفنون، النادي الطبي، نادي هواة الفلك، نادي شباب المستقبل، نادي هواة التصوير.

وتهدف الأندية الطلابية إلى تشجيع الميول التطوعية والخدمة العامة والعمل الجماعي بين طلبة الجامعة، وتنمية المواهب والهوايات وتشجيعها، وإفساح الفُرَص لطلبة الجامعة للمشاركة في النشاطات التي تتناسب مع ميولهم وقدراتهم واستعداداتهم، إضافة إلى إفساح المجال للطلبة غير الأردنيين للمشاركة في النشاطات الطلابية وإظهار ثقافتهم ومهاراتهم وتنمية اهتمامهم بالنواحي الجمالية والتذوقية والتراث الحضاري في الأردن والوطن العربي والعالم الإسلامي، مع العناية بالثقافة المحلية والعالمية.

يُشار إلى أن مهمة الإشراف على تنظيم وإدارة العملية الانتخابية أُسندت لكادر من عمادة شؤون الطلبة من مختلف الدوائر، وقد أُجريت عمليات الانتساب بدعم من دائرة الأمن الجامعي ووحدة الشؤون المالية ووحدة القبول والتسجيل؛ حيث وجه الزيود شكره لكل من قام على إنجاز هذا العمل.