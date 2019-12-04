عمادة شؤون الطلبة في “الزيتونة” تنظم “أصبوحة شعرية نبطية”

عمان -نظمت عمادة شؤون الطلبة شعبة النشاط الثقافي والاجتماعي في جامعة الزيتونة الأردنية، “أصبوحة شعرية نبطية” لنخبة من شعراء الجامعات الأردنية في الشعر النبطي حيث شارك فيها الطالب الشاعر مشعل العنزي من الجامعة الهاشمية والطالب الشاعر عبدالله البدارين من جامعة آل البيت والطالب الشاعر معاوية المطر من جامعة الزيتونة.

وبين عميد شؤون الطلبة الدكتور علي الداؤود خلال لقائه بالشعراء حرص عمادة شؤون الطلبة على احتضان وتشجيع المواهب بكل أشكالها. وأكد نائب عميد شؤون الطلبة الدكتور خلدون الحباشنة على أهمية هذا النوع من الأنشطة الطلابية التي تشهد إقبال كبيراً من قبل طلبة الجامعة، عما يدل على أهمية التفاعل الثقافي بين الطلبة.

وقدم الشعراء في الأصبوحة التي أدارها الدكتور خلدون الحباشنة مجموعة من القصائد الشعرية النبطية التي امتازت بالبساطة ومحاكاة الواقع والسلاسة والعذوبة والغزل إضافة إلى تناول الأبيات لمجموعة من القضايا الاجتماعية بحضور عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلاب. ولاقت القصائد الشعرية في الأصبوحة تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور.