عماد حجاج يمثل أمام أمن الدولة اليوم

عمان- الغد – يمثل بعد ساعات رسام الكاريكاتير عماد حجاج أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة، ذلك بعد ان قرر مدعي عام عمان رامي الطراونة عدم اختصاصه التحقيق بقضية حجاج .

واعتبر المدعي العام وفق وقائع القضية أن القضية تدخل ضمن اختصاص مدعي عام محكمة أمن الدولة وفق وكيل الدفاع عنه المحامي مروان سالم.

وبين سالم ان قسم الجرائم الإلكترونية في البحث الجنائي استدعى موكله حجاج للتحقيق معه أمس واحاله اليوم الى مدعي عام عمان الذي اعلن عدم اختصاصه النظر بالقضية واحالتها الى نيابة أمن الدولة.

وكانت شكوى مقدمة من (الحق العام) قد سجلت أمس بحق حجاج على خلفية نشره رسم كاريكاتير .