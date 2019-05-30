عمارة الألمانية الأردنية تشارك في اجتماع شبكة الجامعات الألمانية الشريكة

مادبا- شاركت كلية العمارة والبيئة المبنية بالجامعة الألمانية الأردنية في اجتماع الجامعات الألمانية الشريكة في مجال العمارة والتصميم والذي أقيم مؤخرا في جامعة فايمار الألمانية لمناقشة المشاريع الحالية والتعاون المستقبلي بين الجامعات الشريكة.

وعرض عميد الكلية الدكتور زياد حداد خلال الاجتماع لبرنامج الماجستير الجديد المنوي استحداثه في إدارة التصميم، والذي سيكون مشتركا مع كلية إدارة الأعمال/ الدراسات العليا في الجامعة الألمانية الأردنية، بينما قدمت منسقتا التبادل الأكاديمي بالكلية المهندسة روان مجذوب من قسم التصميم والتواصل البصري والمهندسة ريجان عاشور من قسم الهندسة المعمارية للمستجدات في برنامجي البكالوريوس والماجستير الخاصة بالأقسام، ولمحة حول برنامج الماجستير الجديد “الهندسة المعمارية الخضراء” والمنوي استحداثه كذلك بالتعاون مع جامعة كوبلينز للعلوم التطبيقية في ألمانيا والمتوقع إطلاقه في العام 2020.

وتم خلال الاجتماعات مناقشة العديد من القضايا المشتركة كالخطة الدراسية والتبادل الأكاديمي بالإضافة إلى التعاون في المشاريع البحثية المستقبلية.

كما قدم عضو هيئة التدريس بالكلية الدكتور محمد ياغان لكتابه الذي صدر مؤخرا بعنوان “الأنماط الإسلامية الجديدة”، ومن جانب آخر استعرض الطالب كرم الشما من قسم الهندسة المعمارية مشروع تخرجه بحضور مشرفي المشروع البروفيسور كيفيرل من جامعة راين ماين الألمانية والمهندسة ريجان عاشور.