عمار عبيدات رئيسا لنادي الجالية الاردنية سلطنة عُمان

مسقط– اجتمعت الجمعية العمومية لنادي الجالية الأردنية في سلطنة عمان مسقط الاجتماع السنوي العادي والذي تم وفق الإجراءات والتعليمات الخاصة بجائحة كورونا حيث عقد الاجتماع إلكترونيا وجرى اعتماد التقرير المالي والإداري وفاز أعضاء المجلس بالتزكية للدورة القادمة عن الفترة 2021 _ 2023.

واختارت الجمعية من خيرة الخيرة ولهم باع طويل وخبرات متنوعة وسمعة طيبة وقادرين بعونه تعالى على إدارة النادي في المرحلة الحالية رغم كل الصعوبات وخاصة أزمة كورونا ليواصل النادي مسيرته في الألق والتألق والتفاعل مع المجتمع المحلي وتقديم رسالة محبة ووفاء إلى سلطنة عُمان العزيزة على قلوبنا شعبا وقيادة وحكومة ويذكر أن نادي الجالية الأردنية تأسس منذ عام 2006 تحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية في سلطنة عُمان الغالية والتي تقدم كل ما يمكن من تعاون وتبسيط وسهولة الإجراءات.

وبناء عليه فقد تم عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد وتم أيضا بالتزكية توزيع المناصب الإدارية بالشكل التالي

١. اختيار رجل الأعمال والرئيس الأسبق لنادي الجالية الأردنية الفاضل عمار علي عبيدات رئيسا لنادي الجالية الأردنية

٢. الدكتور كاشف نايف زايد نائبا للرئيس

٣. الفاضل طه ابو زنيمة امين سر للمجلس

٤. الدكتور منصور القضاة أمين للصندوق

٥. الفاضل صهيب الصمادي

عضو مجلس إدارة

٦. الفاضل عماد حلوش عضو مجلس إدارة

٧. الفاضل عبد السلام بني بكر عضو مجلس إدارة

٨. الفاضل حسن النبالي عضو مجلس إدارة

٩. المهندس خليل الخليل عضو مجلس إدارة