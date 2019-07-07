عمال في “فوسفات العقبة” يحتجون على إنهاء خدماتهم

أحمد الرواشدة

العقبة- نفذ العشرات من العمال المستأجرين في شركة الفوسفات الأردنية اعتصاما أمام مبنى محافظة العقبة احتجاجا على إنهاء خدماتهم من قبل الشركة.

وأكد العمال أن الشركة أبلغت 45 موظفاً بعدم تجديد عقودهم، مما دفعهم إلى الاعتصام للمطالبة بعودتهم إلى مكان عملهم، مشيرين إلى أن بعضهم يعمل في الشركة كمستأجر منذ العام 2013 ولغاية اللحظة لم يتم تثبيتهم في الشركة بينما تقوم الشركة بتثيت عمال غير أردنيين من الجنسية الهندية في الشركة.

ولفت المعتصمون إلى أن الشركة تعتزم تعيين أكثر من 100 عامل في المجمع الصناعي وبراتب 300 دينار، مطالبين بتعيينهم بدلا من استقدام عمالة بديلة، مؤكدين أن بعضهم يعيل عائلات ويعمل في الشركة منذ سنوات، مطالبين بحل مشكلتهم في أسرع وقت.

ويعمل في المجمع الصناعي الموجود في العقبة والتابع لشركة الفوسفات أكثر من 85 عامل مستأجر، حيث يقومون بتنفيذ أعمال لشركة الفوسفات مع مقاول فرعي بينما تقوم شركة الفوسفات بإلزام أي مقاول فرعي بتشغيل عمال المياومة المستأجرين.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات الأردنية شفيق الأشقر في اتصال هاتفي مع “الغد” إن الشركة لم تقم بتعيين هذه المجموعة من العمال، مؤكداً أن الشركة تقوم بشراء خدمات من قبل مقاولين محليين مؤهلين وفق أسس وشروط.

وأشار إلى أن المقاول هو من يقوم بتعيين العمال وفقاً لاحتياجات الشركة من العمالة وبشكل دوري وفق شروط محددة، مبينا أن هذه المجموعة من العمال لم تقم الشركة بالتعاقد مع العمال وليس لديها أي نية لتعيين آخرين.

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